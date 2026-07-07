Українські дрони уразили 8 танкерів "тіньового флоту" РФ за одну ніч, - "Мадяр"
Українські дрони влаштували справжнє полювання за паливним флотом Росії - вночі спалахнули відразу вісім танкерів, що йшли до окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України полковника Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр".
Скільки суден уразили та що саме
За словами командувача, бій за паливо для окупованого Криму в Азовському морі триває вже не перший день. Але цієї ночі повітряно-морська операція вийшла на новий рівень.
Українські дрони уразили:
- 8 танкерів з паливом;
- 1 сухогруз;
- 1 пором.
Усі уражені танкери перебувають під міжнародними санкціями. Це судна дедвейтом близько 7 000 тонн та довжиною приблизно 140 метрів, побудовані у 2006-2012 роках.
Серед ідентифікованих суден:
- "Венера-3";
- "Санар-1";
- "Санар-17";
- "Климена";
- "Теті";
- "Алексей Саврасов";
- "Пенелопа".
Назву восьмого судна ще уточнюють.
Що ще уразили українські бійці цієї ночі
Крім ударів по флоту, протягом ночі на тимчасово окупованій території у оперативному тилу ворога вдалося відпрацювати 58 військових цілей.
Дісталося й енергетиці окупованого півострова - об'єкти постачання електрики та логістичні вузли Криму також зазнали ударів. Подробиці про наслідки цієї атаки поки що уточнюються.
"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", - написав командувач.
Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов пояснив, заради чого Україна продовжує завдавати ударів по цілях у Криму. За його словами, усі незручності, які відчувають мешканці півострова через перебої зі світлом та водою, - заради великої мети.
Як повідомляло РБК-Україна, минулої ночі Сили оборони України також завдали ударів по двох підприємствах військово-промислового комплексу Росії, нафтобазі аеродрому "Бєлгород" та ворожих мостах у Брянській області та окупованому Криму.