Дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе

В Таганрогском заливе ночью 9 июля беспилотники снова атаковали два российских танкера. На судах вспыхнули пожары.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, в результате попадания беспилотников на обоих судах возник пожар.
Танкеры получили механические повреждения. Экипажи судов были эвакуированы.
На одном из танкеров возгорание уже ликвидировали, в то время как другой продолжает гореть.
Слесарь также заявил, что ночью над Ростовской областью якобы было сбито более 20 дронов. В Азовском районе после падения обломков беспилотника возник пожар.
Напомним, в ночь на 8 июля в Таганрогском заливе украинские беспилотники атаковали два танкера. Российские власти сообщили, что пострадали два человека, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.
Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные поразили шесть танкеров российского "теневого флота". Один из них находился в Черном море, еще пять - в Азовском. Эти суда использовались для обеспечения логистики оккупационных войск на юге Украины.
В то же время в Силах беспилотных систем заявил, что нанесли удары по более чем 9 танкерам "теневого флота" РФ.
7 июля "Мадяр" сообщил о поражении двух танкеров "теневого флота" РФ.
Кроме того, украинские дроны в ночь на 7 июля поразили 8 танкеров с топливом, 1 сухогруз, 1 паром "теневого флота" России.