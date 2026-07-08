Дрони атакували ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ та частково знеструмили Крим, - "Мадяр"
Уночі 8 липня Сили безпілотних систем України завдали ударів по більш ніж 9 танкерах "тіньового флоту" Росії, а Криму спровокували частковий блекаут. Однак це ще не все.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.
"Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту рф за ніч 8 липня у Азовському морі", - підтвердив "Мадяр".
Він також уточнив, що протягом останніх 72 годин українські оператори уразили 21 судно, а саме:
- 19 танкерів російського "тіньового флоту";
- один суховантаж;
- один паром у Керчі.
До операції були залучені підрозділи "Кайрос" 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра", 413-й окремий полк СБС "Рейд" та 1-й окремий центр СБС.
Ба більше, минулої ночі українські дрони завдали ударів по 53 військових цілях в оперативній глибині ворога в Криму, а також ТОТ півдня.
Крім того, в межах операції "Кримський рубильник off" за ніч було уражено ще 6 електропідстанцій.
Загалом із 1 по 8 липня СБС завдали ударів вже по 50 енергетичних вузлах, а також інших важливих об'єктах противника.
У Силах безпілотних систем зазначили, що всі удари координував новостворений Центр глибинного ураження СБС.
Як писало раніше РБК-Україна, 7 липня "Мадяр" оголосив про ураження двох танкерів "тіньового флоту" РФ.
Ба більше, вказано, що українські дрони у ніч проти 7 липня уразили 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз, 1 пором "тіньового флоту" РФ.
До слова, за останні 6 місяців СБС наростили кількість атак в оперативній та стратегічній глибині противника на 1150%.