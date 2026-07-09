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Дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці

09:02 09.07.2026 Чт
2 хв
Одне судно досі палає
aimg Тетяна Степанова
Дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці Ілюстративне фото: дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці (Getty Images)
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У Таганрозькій затоці вночі 9 липня безпілотники знову атакували два російські танкери. На суднах спалахнули пожежі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

За його словами, внаслідок влучання безпілотників на обох суднах виникла пожежа.

Танкери зазнали механічних пошкоджень. Екіпажі суден були евакуйовані.

На одному з танкерів займання вже ліквідували, тоді як інший продовжує горіти.

Слюсар також заявив, що вночі над Ростовською областю нібито було збито понад 20 дронів. В Азовському районі після падіння уламків безпілотника виникла пожежа.

Атаки на танкери РФ

Нагадаємо, у ніч на 8 липня у Таганрозької затоці українські безпілотники атакували два танкери. Російська влада повідомила, що постраждали двоє людей, а розливу нафтопродуктів вдалося уникнути.

Пізніше у Генштабу ЗСУ повідомили, що українські військові уразили шість танкерів російського "тіньового флоту". Один із них перебував у Чорному морі, ще п'ять - в Азовському. Ці судна використовувалися для забезпечення логістики окупаційних військ на півдні України.

Водночас у Силах безпілотних систем заявив, що завдали ударів по більш ніж 9 танкерах "тіньового флоту" РФ.

7 липня "Мадяр" повідомив про ураження двох танкерів "тіньового флоту" РФ.

Окрім того, українські дрони у ніч проти 7 липня уразили 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз, 1 пором "тіньового флоту" Росії.

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Російська Федерація Війна в Україні Атака дронів
Новини
Дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці
Дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці
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