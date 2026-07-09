Ілюстративне фото: дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці (Getty Images)

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У Таганрозькій затоці вночі 9 липня безпілотники знову атакували два російські танкери. На суднах спалахнули пожежі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.