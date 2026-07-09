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Дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе

09:02 09.07.2026 Чт
2 мин
Одно судно до сих пор горит
aimg Татьяна Степанова
Дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе Иллюстративное фото: дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе (Getty Images)
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В Таганрогском заливе ночью 9 июля беспилотники снова атаковали два российских танкера. На судах вспыхнули пожары.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате попадания беспилотников на обоих судах возник пожар.

Танкеры получили механические повреждения. Экипажи судов были эвакуированы.

На одном из танкеров возгорание уже ликвидировали, в то время как другой продолжает гореть.

Слесарь также заявил, что ночью над Ростовской областью якобы было сбито более 20 дронов. В Азовском районе после падения обломков беспилотника возник пожар.

Атаки на танкеры РФ

Напомним, в ночь на 8 июля в Таганрогском заливе украинские беспилотники атаковали два танкера. Российские власти сообщили, что пострадали два человека, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные поразили шесть танкеров российского "теневого флота". Один из них находился в Черном море, еще пять - в Азовском. Эти суда использовались для обеспечения логистики оккупационных войск на юге Украины.

В то же время в Силах беспилотных систем заявил, что нанесли удары по более чем 9 танкерам "теневого флота" РФ.

7 июля "Мадяр" сообщил о поражении двух танкеров "теневого флота" РФ.

Кроме того, украинские дроны в ночь на 7 июля поразили 8 танкеров с топливом, 1 сухогруз, 1 паром "теневого флота" России.

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Дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе
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