Дроны атаковали Полтавскую общину, городские власти рассказали о последствиях
В результате атаки вражеских беспилотников по Полтавской громаде возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Полтавского городского совета Екатерину Ямщикову.
Что известно
Взрывная волна выбила окна в административных зданиях и в жилом фонде. Пострадавших нет.
На месте пожара работают профильные службы совместно с оперативными подразделениями. Информация о масштабах повреждений уточняется.
В городские больницы обращений не поступало.
Жителей, чье имущество повреждено в результате удара или взрывной волны, просят сообщить в экстренные службы или городскую оперативную службу: 15-80.
Удары по украинским городам продолжаются ежедневно. 21 мая россияне атаковали многоэтажки в Днепре, вспыхнул пожар, пять человек пострадали. В ночь на 20 мая под ударами оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумская область.
В Одессе после удара провели уникальную операцию: из стены 15-го этажа достали "Шахед", который застрял и не разорвался.