Дрон вторгся в повітряний простір Молдови під час атаки РФ на Україну

Безпілотник увійшов у повітряний простір Молдови

За даними Міноборони Молдови, 13 травня близько 16:00 безпілотник перетнув кордон країни з боку українського міста Могилів-Подільський у напрямку села Саука Окницького району. Інформацію надала Служба повітряних операцій Національної армії.

Через кілька хвилин, о 16:05, місцеві жителі помітили дрон над Бєльцями. За інформацією відомства, апарат продовжував рух у бік Унгенського району.

Повітряний простір тимчасово закривали

У міністерстві повідомили, що о 16:19 безпілотник був знову зафіксований системами спостереження за повітряним простором, наданими Національною армією.

Уже о 16:23 апарат помітили в районі Карпінен Хинчештського району, звідки він продовжив рух на південь країни.

На тлі ситуації влада тимчасово закривала повітряний простір у північній і центральній частинах Молдови. Пізніше обмеження було знято.

Дрон зникав і знову з'являвся на радарах

Згідно з оновленими даними Міноборони, спостереження за траєкторією безпілотника тривало до 16:26. У цей момент апарат зник із радарів неподалік від Мінгіра Хинчештського району.

Пізніше дрон знову з'явився в зоні спостереження. О 16:55 його зафіксували в районі Колибаш Кагульського району, а за кілька хвилин він пролетів біля Прутської ущелини. Після цього безпілотник зник із радарів у районі Джурджулешт.

У Міноборони Молдови закликали жителів дотримуватися заходів безпеки і звертатися за номером 112 у разі виявлення підозрілих об'єктів у повітрі.