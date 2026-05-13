Дрон вторгся в повітряний простір Молдови під час атаки РФ на Україну

17:49 13.05.2026 Ср
2 хв
Це вже не вперше російський дрон залітає на територію Молдови
aimg Анастасія Никончук
Фото: дрон Shahed (GettyImages)

Під час масованої атаки РФ по Україні безпілотник перетнув державний кордон республіки Молдова, після чого його рух фіксували в кількох районах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони Республіки Молдова.

Читайте також: У Молдові обмежили російську мову в парламенті: прихильники Путіна незадоволені

Безпілотник увійшов у повітряний простір Молдови

За даними Міноборони Молдови, 13 травня близько 16:00 безпілотник перетнув кордон країни з боку українського міста Могилів-Подільський у напрямку села Саука Окницького району. Інформацію надала Служба повітряних операцій Національної армії.

Через кілька хвилин, о 16:05, місцеві жителі помітили дрон над Бєльцями. За інформацією відомства, апарат продовжував рух у бік Унгенського району.

Повітряний простір тимчасово закривали

У міністерстві повідомили, що о 16:19 безпілотник був знову зафіксований системами спостереження за повітряним простором, наданими Національною армією.

Уже о 16:23 апарат помітили в районі Карпінен Хинчештського району, звідки він продовжив рух на південь країни.

На тлі ситуації влада тимчасово закривала повітряний простір у північній і центральній частинах Молдови. Пізніше обмеження було знято.

Дрон зникав і знову з'являвся на радарах

Згідно з оновленими даними Міноборони, спостереження за траєкторією безпілотника тривало до 16:26. У цей момент апарат зник із радарів неподалік від Мінгіра Хинчештського району.

Пізніше дрон знову з'явився в зоні спостереження. О 16:55 його зафіксували в районі Колибаш Кагульського району, а за кілька хвилин він пролетів біля Прутської ущелини. Після цього безпілотник зник із радарів у районі Джурджулешт.

У Міноборони Молдови закликали жителів дотримуватися заходів безпеки і звертатися за номером 112 у разі виявлення підозрілих об'єктів у повітрі.

Нагадуємо, що в Брюсселі мають намір прискорити процес вступу Молдови до Європейського союзу. Точних термінів початку офіційних переговорів поки що не оголошено, проте європейська влада розраховує ухвалити відповідні рішення в максимально стислі терміни.

Зазначимо, що в Молдові суд заочно засудив колишнього лідера Демократичної партії та олігарха Володимира Плахотнюка до 19 років позбавлення волі у справі про масштабне виведення коштів із банківської системи, відомому як "крадіжка мільярда".

