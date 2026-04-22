Молдовському олігарху-втікачу Плахотнюку дали 19 років в'язниці

У Молдові колишнього лідера Демократичної партії та олігарха Володимира Плахотнюка засудили до 19 років ув’язнення у справі про крадіжку мільярда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Суд кишинівського сектору Буюкани визнав Плахотнюка винним у співучасті в розкраданні коштів трьох банків Молдови. Слідство встановило, що експолітик отримав 39 млн доларів та 3,5 млн євро з викрадених активів.

Сам Плахотнюк на оголошення вироку не з'явився. Він продовжує наполягати на своїй невинуватості.

Сторона обвинувачення вимагала для олігарха максимального покарання - 25 років позбавлення волі. За словами прокурора, відомство вивчить аргументи суду щодо м’якості призначеного терміну.

"Володимира Плахотнюка визнано винним за всіма п’ятьма пунктами обвинувачення. Його засуджено до 19 років позбавлення волі у в’язниці закритого типу. Ми вимагали 25 років. Проаналізуємо аргументи суду і ухвалимо рішення щодо оскарження вироку", - наголосив він.

Захист Плахотнюка також має намір оскаржувати рішення суду. Адвокат олігарха назвав вирок незаконним, заявивши, що процес супроводжувався серйозними порушеннями.

Що відомо про олігарха Плахотнюка

Володимир Плахотнюк – один із найбагатших людей Молдови і колишній депутат парламенту. Він вважається одним із ключових фігурантів справи про так звану "крадіжку століття" - зникнення 2013 року одного мільярда доларів із молдавської банківської системи. Ця сума становила близько 12% ВВП країни. Сам бізнесмен відкидає звинувачення.

Олігарх-втікач в червні 2019 року залишив Молдову, проте 22 липня його було затримано у Греції, звідки він збирався вилетіти до Дубаю. Плахотнюку майже вдалося сісти на літак в аеропорту Афін, проте у правоохоронців викликали підозру його документи на ім’я "Кірсанов".