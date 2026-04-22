Молдовському олігарху-втікачу Плахотнюку дали 19 років в'язниці

16:48 22.04.2026 Ср
2 хв
Сторона обвинувачення вважає вирок занадто м'яким
aimg Валерій Ульяненко
Молдовському олігарху-втікачу Плахотнюку дали 19 років в'язниці Фото: Володимир Плахотнюк, молдовський олігарх-втікач (Getty Imagеs)

У Молдові колишнього лідера Демократичної партії та олігарха Володимира Плахотнюка засудили до 19 років ув’язнення у справі про крадіжку мільярда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Суд кишинівського сектору Буюкани визнав Плахотнюка винним у співучасті в розкраданні коштів трьох банків Молдови. Слідство встановило, що експолітик отримав 39 млн доларів та 3,5 млн євро з викрадених активів.

Сам Плахотнюк на оголошення вироку не з'явився. Він продовжує наполягати на своїй невинуватості.

Сторона обвинувачення вимагала для олігарха максимального покарання - 25 років позбавлення волі. За словами прокурора, відомство вивчить аргументи суду щодо м’якості призначеного терміну.

"Володимира Плахотнюка визнано винним за всіма п’ятьма пунктами обвинувачення. Його засуджено до 19 років позбавлення волі у в’язниці закритого типу. Ми вимагали 25 років. Проаналізуємо аргументи суду і ухвалимо рішення щодо оскарження вироку", - наголосив він.

Захист Плахотнюка також має намір оскаржувати рішення суду. Адвокат олігарха назвав вирок незаконним, заявивши, що процес супроводжувався серйозними порушеннями.

Що відомо про олігарха Плахотнюка

Володимир Плахотнюк – один із найбагатших людей Молдови і колишній депутат парламенту. Він вважається одним із ключових фігурантів справи про так звану "крадіжку століття" - зникнення 2013 року одного мільярда доларів із молдавської банківської системи. Ця сума становила близько 12% ВВП країни. Сам бізнесмен відкидає звинувачення.

Олігарх-втікач в червні 2019 року залишив Молдову, проте 22 липня його було затримано у Греції, звідки він збирався вилетіти до Дубаю. Плахотнюку майже вдалося сісти на літак в аеропорту Афін, проте у правоохоронців викликали підозру його документи на ім’я "Кірсанов".

Загалом у молдовського олігарха знайшли 21 підроблений документ - серед них було 11 паспортів України, Румунії, Росії та інших країн.

Молдова видала на олігарха ордери на арешт за трьома справами, найгучнішою з яких була справа про "крадіжку мільярда" у 2014 році з молдовських банків. Справу було передано до суду у 2023 році, після чого у лютому 2025 року Плахотнюка оголосили у розшук через Інтерпол.

Зазначимо, 25 вересня минулого року Плахотнюка доставили до Кишинева під конвоєм рейсом з Афін. Відразу після прибуття його помістили під арешт до столичної в'язниці №13.

