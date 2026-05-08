У Молдові обмежили російську мову в парламенті: прихильники Путіна незадоволені

Парламент Молдови запровадив обмеження на використання російської мови під час офіційних засідань. Відтепер румунська мова стає єдиною робочою мовою у вищому законодавчому органі країни, але проросійську опозицію це не влаштовує.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters .

Раніше російська мова в Молдові мала статус "міжетнічної", а всі документи обов’язково перекладали. Тепер цей привілей скасовано.

Проросійська опозиція відреагувала миттєво: поплічники РФ та представники правих партій влаштували протест прямо у залі. Після бурхливих дискусій вони колективно залишили приміщення. Робота парламенту була фактично заблокована на певний час.

Звинувачення у підриві демократії

Член Комуністичної партії Костянтин Старіс назвав нові правила нелегітимними. На його думку, такі кроки ведуть до авторитаризму.

"Згідно з цією логікою, наступним кроком Партії дії та солідарності було б скасування виборів", – заявив Старіс, натякаючи на правлячу партію PAS.

Відповідь правлячої партії

Представники влади заперечують звинувачення в утисках. Ігор Талмазан, який презентував новий регламент, запевнив, що права меншин не порушуються.

Він виділив кілька ключових моментів:

депутати можуть вільно спілкуватися мовами національних меншин поза трибуною;

у державних установах має панувати лише офіційна мова;

румунська стає основою для всього документообігу.

"Але мова, яка використовуватиметься в державних установах, - це наша офіційна мова - румунська", - резюмував Талмазан.

Мовне питання як геополітичний вибір

Агенція нагадує, що Молдова має складну історію. Понад 150 років країна не мала незалежності. Вона була частиною Російської імперії, згодом - Великої Румунії та Радянського Союзу. Незалежність Кишинів здобув лише у 1991 році.

Зараз країна визначилась з європейським вектором розвитку й румунська мова є єдиною державною. Вона стає все більш популярною серед молоді, адже нове покоління прагне інтеграції в Європейський Союз. Проте російська мова все ще залишається поширеною у медіа та повсякденному спілкуванні частини населення.