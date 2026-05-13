Дрон вторгся в воздушное пространство Молдовы во время атаки РФ на Украину

Беспилотник вошел в воздушное пространство Молдовы

По данным Минобороны Молдовы, 13 мая около 16:00 беспилотник пересек границу страны со стороны украинского города Могилев-Подольский в направлении села Саука Окницкого района. Информацию предоставила Служба воздушных операций Национальной армии.

Спустя несколько минут, в 16:05, местные жители заметили дрон над Бельцами. По информации ведомства, аппарат продолжал движение в сторону Унгенского района.

Воздушное пространство временно закрывали

В министерстве сообщили, что в 16:19 беспилотник был вновь зафиксирован системами наблюдения за воздушным пространством, предоставленными Национальной армией.

Уже в 16:23 аппарат заметили в районе Карпинен Хынчештского района, откуда он продолжил движение на юг страны.

На фоне ситуации власти временно закрывали воздушное пространство в северной и центральной частях Молдовы. Позже ограничения были сняты.

Дрон исчезал и снова появлялся на радарах

Согласно обновленным данным Минобороны, наблюдение за траекторией беспилотника продолжалось до 16:26. В этот момент аппарат исчез с радаров неподалеку от Мингира Хынчештского района.

Позже дрон снова появился в зоне наблюдения. В 16:55 его зафиксировали в районе Колибаш Кагульского района, а через несколько минут он пролетел возле Прутского ущелья. После этого беспилотник исчез с радаров в районе Джурджулешт.

В Минобороны Молдовы призвали жителей соблюдать меры безопасности и обращаться по номеру 112 в случае обнаружения подозрительных объектов в воздухе.