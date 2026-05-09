ua en ru
Сб, 09 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС хоче терміново прийняти Молдову до блоку, - заява Каллас

01:10 09.05.2026 Сб
2 хв
Зміна урядів у країнах Європи відкрила унікальний шанс, щоб Кишинів зміг отримати членство в Союзі
aimg Пилип Бойко
ЄС хоче терміново прийняти Молдову до блоку, - заява Каллас Фото: верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Брюссель планує максимально прискорити процес приєднання Молдови. Конкретну дату початку офіційних переговорів ще не назвали, але питання планують розв'язати дуже швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters.

Читайте також: У Молдові обмежили російську мову в парламенті: прихильники Путіна незадоволені

На зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що після зміни керівництва в окремих європейських країнах Кишинів опинився у "сприятливих умовах" для вступу до ЄС.

Брюссель хоче використати цей момент негайно. Ось що заявила Каллас:

"Ми ще не встановили цю дату (вступу Молдови до ЄС, - ред.), але очевидно, що нам потрібно діяти швидко".

Швидкість має значення через те, що поки що жодна з держав Євросоюзу не виступає проти членства Молдови, але уряди країн можуть змінитись.

"Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не проти Молдови, бо ніколи не знаєш, коли прийде уряд, у якого може виникнути, знаєте, двостороння проблема", - додала Каллас.

Крім цього, очільниця європейської дипломатії відзначила прогрес країни у впровадженні реформ. Питання безпеки також обговорили. Заморожений конфлікт у невизнаному Придністров'ї теж не має стати на заваді інтеграції.

Що відомо про вступ України до ЄС

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після програшу Віктора Орбана в Угорщині різко змінив свою позицію щодо вступу України до ЄС. Фіцо тепер підтримує вступ України до ЄС, а Словаччина готова сприяти цьому процесу.

Тим часом президент Зеленський повідомив, що Україна вже готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів з ЄС. Український лідер обговорив євроінтеграцію України з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

У самому Брюсселі акцентують на важливості виконання всіх необхідних умов для повноправного членства. Зокрема, єврокомісарка Марта Кос окреслила перелік ключових вимог, які наразі стоять перед українською владою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Молдова Євросоюз
Новини
Зеленський дозволив проведення параду в Москві 9 травня
Зеленський дозволив проведення параду в Москві 9 травня
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту