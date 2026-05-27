Дрон влетів у відділення "Нової пошти" на Одещині: фото наслідків та що з посилками

В Одеській області ворожий дрон знищив одне з відділень "Нової пошти". На місці події працюють ДСНС і поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Facebook.
Українцям розповіли, що одне з відділень "Нової пошти" в Одеській області було знищене.
Йдеться про відділення №300 у селі Лиманка (Таїрівської селищної громади Одеського району).
У компанії уточнили, що через влучання дрона приміщення "вщент вигоріло".
"Наші працівники не постраждали", - наголосили у "Новій пошті".
Повідомляється водночас, що на місці влучання працюють наразі представники:
"Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі", - розповіли українцям.
Громадянам повідомили, що компанія вже перебудувала логістичні маршрути - щоб клієнти отримали свої посилки без затримок.
Зазначається, що невдовзі "поряд буде встановлено мобільне відділення".
Крім того, "Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були знищені.
"Найближчим часом ми зв'яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування", - уточнили у компанії.
Насамкінець клієнтам НП нагадали, що актуальну інформацію про місцезнаходження відправлень можна отримати:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і для чого навколо Одеси будують кругову оборону.
Крім того, ми пояснювали, чи треба платити за переадресацію посилки в "Новій пошті".
Читайте також, чим насправді корисна функція мультиномер у додатку НП.