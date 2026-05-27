Сильний дим, під ударом "Нова пошта", магазин та будинки: ворог атакував Одещину

В середу, 27 травня, російські окупанти вдарили по Одещині дронами. Пошкоджені будинки та відділення "Нової пошти", є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Нагадаємо, ввечері 25 травня російські окупанти завдали комбінованого удару по Одесі . Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано пошкодження, постраждали люди, відомо про жертву.

Кіпер зазначив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу: двоє чоловіків та дві жінки віком від 38 до 65 років. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, інші - у стані середнього ступеня тяжкості.

"Ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру нашого регіону. В Одеському районі внаслідок влучання ворожого дрона пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілей", - розповів він.

