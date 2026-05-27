Дрон влетів у відділення "Нової пошти" на Одещині: фото наслідків та що з посилками

17:02 27.05.2026 Ср
Через ворожу атаку спалахнула масштабна пожежа
Ірина Костенко
Відділення НП постраждало від удару дрона (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
В Одеській області ворожий дрон знищив одне з відділень "Нової пошти". На місці події працюють ДСНС і поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Facebook.

Яке саме відділення НП постраждало

Українцям розповіли, що одне з відділень "Нової пошти" в Одеській області було знищене.

Йдеться про відділення №300 у селі Лиманка (Таїрівської селищної громади Одеського району).

У компанії уточнили, що через влучання дрона приміщення "вщент вигоріло".

Дрон влетів у відділення &quot;Нової пошти&quot; на Одещині: фото наслідків та що з посилкамиЗнищене у с. Лиманка відділення "Нової пошти" (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Основне про наслідки ворожої атаки

"Наші працівники не постраждали", - наголосили у "Новій пошті".

Повідомляється водночас, що на місці влучання працюють наразі представники:

  • Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС);
  • поліції.

"Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі", - розповіли українцям.

Дрон влетів у відділення &quot;Нової пошти&quot; на Одещині: фото наслідків та що з посилкамиПублікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Що важливо знати клієнтам "Нової пошти"

Громадянам повідомили, що компанія вже перебудувала логістичні маршрути - щоб клієнти отримали свої посилки без затримок.

Зазначається, що невдовзі "поряд буде встановлено мобільне відділення".

Крім того, "Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були знищені.

"Найближчим часом ми зв'яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування", - уточнили у компанії.

Насамкінець клієнтам НП нагадали, що актуальну інформацію про місцезнаходження відправлень можна отримати:

Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі ППО
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Котко, кореспондент РБК-Україна