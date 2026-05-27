Дрон влетів у відділення "Нової пошти" на Одещині: фото наслідків та що з посилками

В Одеській області ворожий дрон знищив одне з відділень "Нової пошти". На місці події працюють ДСНС і поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби компанії у Facebook.

Насамкінець клієнтам НП нагадали, що актуальну інформацію про місцезнаходження відправлень можна отримати:

"Найближчим часом ми зв'яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування", - уточнили у компанії.

Крім того, "Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були знищені .

Громадянам повідомили, що компанія вже перебудувала логістичні маршрути - щоб клієнти отримали свої посилки без затримок.

"Наші працівники не постраждали ", - наголосили у "Новій пошті".

У компанії уточнили, що через влучання дрона приміщення "вщент вигоріло" .

Українцям розповіли, що одне з відділень "Нової пошти" в Одеській області було знищене.

