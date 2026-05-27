Дрон влетел в отделение "Новой почты" в Одесской области: фото последствий и что с посылками

В Одесской области вражеский дрон уничтожил одно из отделений "Новой почты". На месте происшествия работают ГСЧС и полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Facebook.

Какое именно отделение НП пострадало

Речь идет об отделении №300 в селе Лиманка (Таировской поселковой громады Одесского района).

В компании уточнили, что из-за попадания дрона помещение "полностью выгорело".

Уничтоженное в с. Лиманка отделение "Новой почты" (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Основное о последствиях вражеской атаки

"Наши работники не пострадали", - подчеркнули в "Новой почте".

Сообщается одновременно, что на месте попадания работают сейчас представители:

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

полиции.

"Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий пожара", - рассказали украинцам.

Публикация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Что важно знать клиентам "Новой почты"

Гражданам сообщили, что компания уже перестроила логистические маршруты - чтобы клиенты получили свои посылки без задержек.

Отмечается, что вскоре "рядом будет установлено мобильное отделение".

Кроме того, "Новая почта" компенсирует клиентам объявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены.

"В ближайшее время мы свяжемся с каждым и сообщим детали возмещения", - уточнили в компании.

В завершение клиентам НП напомнили, что актуальную информацию о местонахождении отправлений можно получить: