Дрон влетел в отделение "Новой почты" в Одесской области: фото последствий и что с посылками

17:02 27.05.2026 Ср
2 мин
Из-за вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар
aimg Ирина Костенко
Отделение НП пострадало от удара дрона (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
В Одесской области вражеский дрон уничтожил одно из отделений "Новой почты". На месте происшествия работают ГСЧС и полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Facebook.

Какое именно отделение НП пострадало

Украинцам рассказали, что одно из отделений "Новой почты" в Одесской области было уничтожено.

Речь идет об отделении №300 в селе Лиманка (Таировской поселковой громады Одесского района).

В компании уточнили, что из-за попадания дрона помещение "полностью выгорело".

Дрон влетел в отделение &quot;Новой почты&quot; в Одесской области: фото последствий и что с посылкамиУничтоженное в с. Лиманка отделение "Новой почты" (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Основное о последствиях вражеской атаки

"Наши работники не пострадали", - подчеркнули в "Новой почте".

Сообщается одновременно, что на месте попадания работают сейчас представители:

  • Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
  • полиции.

"Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий пожара", - рассказали украинцам.

Дрон влетел в отделение &quot;Новой почты&quot; в Одесской области: фото последствий и что с посылкамиПубликация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Что важно знать клиентам "Новой почты"

Гражданам сообщили, что компания уже перестроила логистические маршруты - чтобы клиенты получили свои посылки без задержек.

Отмечается, что вскоре "рядом будет установлено мобильное отделение".

Кроме того, "Новая почта" компенсирует клиентам объявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены.

"В ближайшее время мы свяжемся с каждым и сообщим детали возмещения", - уточнили в компании.

"В ближайшее время мы свяжемся с каждым и сообщим детали возмещения", - уточнили в компании.

