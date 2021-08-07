Драма Хижняка, два "серебра" и две "бронзы" для Украины: итоги дня на ОИ

Сегодня, 7 августа, медальный запас Украины пополнился еще четырьмя медалями Олимпийских игр-2020. Серебряные медали взяли Александр Хижняк (бокс) и Людмила Гузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка), "бронзы" у Ярославы Магучих (прыжки в высоту) и команды Украины в артистическом плавании.

Радостный старт

Начало сегодняшнего дня было как нельзя лучшим. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, показывая в квалификациях отменные результаты, смогла финишировать вторыми и выиграть "серебро" Олимпиады в каноэ-двойке на 500 метрах. Украинки практически всю дистанцию шли вторыми и смогли удержать эту позицию - 1:57.499. За "золото" с китаянками особо поспорить не получилось ни у кого. Те со старта оторвались и лишь увеличивали преимущество, обновив свой же олимпийский рекорд, который те установили днем ранее - 1:55.495.

Україна здобула "срібло" у першому в історії заїзді жіночої каное-двійки на Олімпіаді! Цю нагороду виграли Людмила... Posted by Суспільне Спорт on Saturday, August 7, 2021

Фото: Людмила Лузан и Анастасия Четверикова с "серебром" ОИ (noc-ukr.org)

Драма "полтавского танка"

Александр Хижняк подходил к олимпиаде как один из главных претендентов на "золото" в боксе в весовой категории до 75 кг. До полуфинала у украинца особых проблем не было. А вот в бою за выход в финал Хижняку пришлось включать максимальные обороты в последнем раунде, в котором он и вырвал победу и путевку на решающий бой. Здесь нашему боксеру противостоял бразилец Гиберт Соуза.

Поединок начался традиционно для Хижняка - мощный натиск с первых секунд и град ударов по сопернику. Соуза к такому был не готов и первых два раунда в чистую проиграл украинцу. На карточках судей было 20-18 в пользу украинца после двух трехминуток. В третьем раунде украинцу можно было просто спокойно отзащищаться и взять "золото", но он как настоящий танк пошел добивать соперника. Соуза же решился на рубку и за полторы минуты до конца боя в обменен ударами попал в подбородок Хижняку. Александр рухнул, но сразу поднялся. И, хоть немного и пошатывался, но рвался бой продолжить. Но индонезийский рефери Мухаммад Путра-Похан сразу остановил бой, даже не начав отсчет для украинца. Такое решение судьи еще долго не мог понять как сам Хижняк, так и, пожалуй, все украинские болельщики.

Still struggling to process what I’ve just seen. Fucking lightning bolt from Sousa pic.twitter.com/TSQ44uBEw1 — Taylor On Sport (@TaylorOnSport) August 7, 2021

В итоге обиднейшее поражение нокаутом благодаря "лаки панчу" от Соузы украло у Хижняка "золото" Олимпиады, оставив с серебряной медалью.

Фото: Александр Хижняк доминировал весь бой, но упустил победу из-за нокаута (noc-ukr.org)

До Олимпиады ходили слухи о возможно переходе Хижняка в Токио. Тогда украинец заявил, что сейчас его цель "золото" ОИ. Теперь же после столь досадного поражения намекнул, что эта цель остается для него приоритетом.

"Случилось, что случилось. На все воля божья. Слава богу всего, хотелось победить. Наша цель была - "золото" Олимпийских игр. Цель эта не покорилась. Наверное, нам нужно еще раз пройти этот путь и эту медаль сделать золотой", - приводит слова Хижняка после боя "Суспільне. Спорт".

Вторая "бронза" в артистическом плавании

Украинки Анастасия Савчук и Марта Федина в паре уже брали бронзовые награды Токио. В этот раз они повторили свой успех, но уже в команде, вместе с Мариной и Вадиславой Алексиивыми, Екатериной Резник, Алиной Шинкаренко, Ксенией Сидоренко и Елизавета Яхно.

Украинки подходили к финалу с третьим результатом после технической программы и сохранили эту позицию в произвольном выступлении.

Фото: украинки вновь с "бронзой" Токио в артистическом плавании (noc-ukr.org)

Магучих с "бронзой"

Последнюю медаль в этот день Украине принесла Ярослава Магучих в прыжках в высоту. Ей покорилась высота в 2 метра, но россиянка Мария Ласицкене и австралийка Никола МакДермотт смогли прыгнуть чуть выше - 2.04 и 2.02 соответственно. При этом Магучих была самой молодой участницей финала - ей всего 19 лет.

Также в этом финале участвовали еще две украинки - Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Для Левченко этот год начался просто ужасно - тяжелая болезнь коронавирусом в добавку к травме колена. Но она все равно смогла не просто завоевать право участвовать на Олимпиаде, но и выступать в финале. Левченко прыгнула на 1.96 и заняла итоговое 8-е место.

После соревнований украинка не сдерживала слез, но была явно рада тому, что ей удалось так выступить в Токио.

"Год очень ужасный, не побоюсь этого слова. Я делала все, что могла, я работала с полной отдачей. Но так сложилось по сезону, что не смогла реализовать все, что наработала. Спасибо тренеру, родителям. Я, наверное, 10 литров слез вылила за этот год. Но так бывает", - отметила Левченко.

Ирина Геращенко же остановилась за шаг до пьедестала. Она покорила высоту в 1.98 метра, но на большее ее не хватило - 4-е итоговое место.

"Ничего страшного, у меня еще есть старты, у меня все получится. Я очень благодарна всем за то, что болели, благодарна всей стране. Извиняюсь перед всем, кто потратил свои нервы на меня, на мои попытки. Сегодня у меня 4-е место, деревянная медаль, но я этому тоже рада", - поделилась Геращенко.

Другие результаты украинцев

В шаге от награды остановилась последняя представительница Украины в борьбе Оксана Ливач. Украинка смогла сегодня одолеть одну оппонентку и пробиться в "бронзовый" финал, но там уступила американке Саре Хильдебрандт.

Завтра может принести Украине еще одну медаль велотрекистка Елена Старикова. Сегодня украинка со второй попытки прошла в четвертьфинал, где была быстрее немки Леи Фридрих всего на 0.001 секунды и пробилась в 1/2 финала, где примут участие лишь четыре спортсменки. Полуфинальные гонки состоятся завтра, 8 августа, в 4:18 по Киеву.

До финала в прыжках в воду с вышки дошел 15-летний украинец Алексей Середа. Накануне полуфинала он говорил, что он не рассчитывает сейчас на медаль, а выход в финал будет отличным результатом. Видимо, свои ожидания он превысил, заняв в итоге достаточно высокое 6-е место после шести решающих прыжков.

В гребле шанс попасть в финал упустили Павел Алтухов и Юрий Вандюк (оба в каноэ-одиночке на 1000 метров), а также четверка в байдарке Мария Повх, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик. Они участвовали лишь в утешительных финалах B, где медали не разыгрывались.

Украинки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике заняли последние два места - 9-е и 10-е соответственно. А вот в командном многоборье украинские гимнастки Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк и Мария Высочанская смогли стать 6-ми, что позволило им пройти в финал, который состоится завтра, 8 августа.

Единственный представитель Украины в современном пятиборье Павел Тимощенко завершил соревнования на 15-м месте. Всего участвовали 36 спортсменов.

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За день до окончания Олимпиады в Токио Украина занимает 43-е место в медальном зачете и 15-е место по общему количеству олимпийских наград - у нас их 18.

Лидером Олимпиады остается Китай - 38 золотых медалей, 31 серебряных и 18 бронзовых.