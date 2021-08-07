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Прыжки в воду: 15-летний украинец Середа занял шестое место на Олимпиаде-2020

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Суббота 07 августа 2021 10:30
Прыжки в воду: 15-летний украинец Середа занял шестое место на Олимпиаде-2020 Фото: спортсмен Алексей Середа (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Украинский спортсмен, 15-летний Алексей Середа занял 6 место на Олимпиаде в Токио. Он выступал в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Украинец финишировал с результатом 461.70, что обеспечило ему шестое место.

Первое и второе места с результами 582.35 и 580.40 у представителей Китая, на третьем месте оказался спортмен из Великобритании (548.25).

Прыжки в воду: 15-летний украинец Середа занял шестое место на Олимпиаде-2020

Напомним, сегодня, в предпоследний день Олимпиады-2020, Украина получила две медали, обе "серебряные". Награды нашей сборной принесли каноисты Людмила Лузан и Анастасия Четверикова и боксер Александр Хижняк.

Всего в олимпийской сборной Украины уже 16 медалей.

Прыжки в воду: 15-летний украинец Середа занял шестое место на Олимпиаде-2020

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