Прыжки в воду: 15-летний украинец Середа занял шестое место на Олимпиаде-2020
Фото: спортсмен Алексей Середа (facebook.com/olympicua)
Украинский спортсмен, 15-летний Алексей Середа занял 6 место на Олимпиаде в Токио. Он выступал в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Украинец финишировал с результатом 461.70, что обеспечило ему шестое место.
Первое и второе места с результами 582.35 и 580.40 у представителей Китая, на третьем месте оказался спортмен из Великобритании (548.25).
Напомним, сегодня, в предпоследний день Олимпиады-2020, Украина получила две медали, обе "серебряные". Награды нашей сборной принесли каноисты Людмила Лузан и Анастасия Четверикова и боксер Александр Хижняк.
Всего в олимпийской сборной Украины уже 16 медалей.