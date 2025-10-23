Довготривалий медсестринський догляд: кому послуга доступна безкоштовно і як отримати

Українці, які змушені були залишити свої домівки через війну, зможуть отримати послугу довготривалого медсестринського догляду безкоштовно. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Згідно з інформацією МОЗ, безкоштовний довготривалий медсестринський догляд для ВПО - це експериментальний проект, що реалізується спільно:
Громадянам пояснили, що цей проект передбачає:
При цьому термін перебування у медичному закладі - до 30 календарних днів на рік для однієї особи.
У МОЗ розповіли, що після евакуації - у транзитному пункті - ВПО проходить консультацію у медичного працівника.
"Якщо є потреба в подальшому лікуванні чи стабілізації стану, людину направляють до визначеного медичного закладу, який надає послугу довготривалого догляду", - пояснили українцям.
Зазначається, що перелік закладів, які беруть участь у проекті, визначають МОЗ і Мінсоцполітики:
Уточнюється, що медзаклади, які бажають долучитися, можуть подати пропозицію через електронну систему охорони здоров'я.
Насамкінець у МОЗ повідомили, що ця послуга фінансується з державного бюджету.
"Заклад, який надає медсестринський догляд, укладає договір із НСЗУ. Тариф для медичного закладу становить 530,66 гривні на день за одну людину", - зазначили у міністерстві.
Для отримання консультацій громадянам радять звертатись:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як комплексну підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) надає Державна служба зайнятості - допомагає українцям не лише знайти роботу, але й опанувати нові професійні навички, розвинути власні бізнес-ідеї та адаптуватися до змін на ринку праці.
Тим часом у МОЗ повідомили, що змінилось у програмі "Доступні ліки" й для кого.
Крім того, ми пояснювали, як можна безкоштовно замінити суглоб в Україні (потрапити у чергу на імплант і операцію).
Читайте також, як у прифронтових громадах зросли зарплати медиків екстренки й хто вже отримав більше.