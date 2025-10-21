У прифронтових громадах зросли зарплати медиків екстренки: хто вже отримав більше

Сьогодні держава не визначає зарплати лікарів централізовано (за тарифною сіткою), тож якщо заклад отримує більше фінансування, це мають відчувати й люди, які там працюють. Так, у вересні зросли зарплати працівників екстреної медичної допомоги у деяких прифронтових громадах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Що змінилось для медиків у прифронтових регіонах

Минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко провів нараду з керівниками Чернігівського та Сумського обласних управлінь охорони здоров'я ОВА й центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Він нагадав, що у серпні поточного року Кабінет міністрів України схвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Серед них - зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році.

Йдеться, зокрема, про додаткове фінансування для закладів первинної медичної допомоги, які працюють у територіальних громадах із низькою щільністю населення (наприклад, сільські чи віддалені райони).

Для них було встановлено коригувальний коефіцієнт 1,2 до базової капітаційної ставки.

Зросли також коефіцієнти й для тих, хто надає екстрену медичну допомогу у населених пунктах, розташованих у зонах бойових дій.

Раніше вони становили 1,1 - для територій можливих бойових дій та 1,26 - для активних бойових дій. Відтепер вони збільшені до 1,48 та 6,01 відповідно.

"Важливо, щоб це підвищення перетворювалося на зростання зарплат для медиків. Адже саме вони працюють у найскладніших умовах і першими рятують життя на місцях", - наголосив Ляшко.

Він пояснив, що сьогодні "система функціонує таким чином, що відповідальність за справедливий розподіл коштів лежить на керівництві медзакладу".

"Держава не визначає зарплати лікарів централізовано за тарифною сіткою, як це було до медичної реформи. Але я переконаний: якщо заклад отримує більше фінансування, насамперед це мають відчути медики, які там працюють", - зауважив міністр.

Як зросли зарплати у Чернігівській області

У МОЗ повідомили, що урядові зміни дозволили Чернігівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щомісяця отримувати понад 9,5 млн гривень додаткового фінансування.

Так, лише у вересні:

додатково перераховано 7 млн гривень для виплати зарплат медпрацівникам у зонах бойових дій;

ще 2,5 млн гривень спрямовано на технічне переоснащення закладу.

Зазначається, що завдяки цьому зарплати працівників екстренки на територіях активних бойових дій зросли:

у лікарів - орієнтовно на 50% (до 42 тис. гривень);

у парамедиків - на 55% (до майже 30 тис. гривень);

в екстрених медичних техніків - на 32% (до майже 15 тис. гривень).

Що відомо про зарплати у Сумській області

Згідно з інформацією міністерства, фінансування Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф завдяки коригувальним підвищувальним коефіцієнтам зросло на 7 млн гривень щомісяця.

Уточнюється, що додаткові кошти переважно спрямовано на підвищення заробітних плат медичним працівникам.

Так, у вересні поточного року вони в середньому зросли на 25-30%:

для лікарів, які працюють у зонах активних бойових дій, середня зарплата становила 35 тис. гривень;

для парамедиків - 25 тис. гривень;

для екстрених медичних техніків - 18 тис. гривень.

"Підтримати лікарів у прифронтових громадах і гарантувати їхнім жителям належний рівень медичної допомоги - саме таку мету мають урядові ініціативи", - наголосив Ляшко.

Він зауважив, що для цього потрібна злагоджена взаємодія всіх учасників процесу.

"Ми вже бачимо позитивну динаміку в Чернігівській області - там зарплати медиків екстренки відчутно зросли. На Сумщині процес іде дещо повільніше, але зміни також відбуваються", - додав міністр.