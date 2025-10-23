RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Долговременный медсестринский уход: кому услуга доступна бесплатно и как получить

ВПЛ смогут получить услугу долговременного медсестринского ухода бесплатно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцы, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, смогут получить услугу долговременного медсестринского ухода бесплатно. Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Что предусматривает долговременный медсестринский уход

Согласно информации Минздрава, бесплатный долговременный медсестринский уход для ВПЛ - это экспериментальный проект, который реализуется совместно:

  • Министерством здравоохранения;
  • Министерством социальной политики;
  • Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Гражданам объяснили, что этот проект предусматривает:

  • медицинский уход - выполнение назначений врача, проведение медицинских манипуляций, мониторинг состояния здоровья;
  • специальный и общий уход, психологическую поддержку;
  • обеспечение жильем и предметами первой необходимости;
  • не менее чем четырехразовое питание в соответствии с нормами Минздрава;
  • сопровождение социального специалиста - помощь по восстановлению документов, поиску жилья, получению социальных услуг и т.п.

При этом срок пребывания в медицинском учреждении - до 30 календарных дней в год для одного человека.

Как организовывается предоставление такой услуги для ВПЛ

В Минздраве рассказали, что после эвакуации - в транзитном пункте - ВПЛ проходит консультацию у медицинского работника.

"Если есть потребность в дальнейшем лечении или стабилизации состояния, человека направляют в определенное медицинское учреждение, которое предоставляет услугу долговременного ухода", - объяснили украинцам.

Отмечается, что перечень учреждений, участвующих в проекте, определяют Минздрав и Минсоцполитики:

  • перечень учреждений здравоохранения (первая очередь), которые планируют участвовать в реализации экспериментального проекта;
  • общий перечень учреждений здравоохранения, которые планируют участвовать в реализации экспериментального проекта.

Уточняется, что медучреждения, желающие присоединиться, могут подать предложение через электронную систему здравоохранения.

В завершение в Минздраве сообщили, что эта услуга финансируется из государственного бюджета.

"Заведение, которое предоставляет медсестринский уход, заключает договор с НСЗУ. Тариф для медицинского учреждения составляет 530,66 гривны в день за одного человека", - отметили в министерстве.

Для получения консультаций гражданам советуют обращаться:

  • либо в правительственный контакт-центр: 15-45 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов по Украине);
  • либо в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ): 16-77.

Напомним, ранее мы рассказывали, как комплексную поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предоставляет Государственная служба занятости - помогает украинцам не только найти работу, но и овладеть новыми профессиональными навыками, развить собственные бизнес-идеи и адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Между тем в Минздраве сообщили, что изменилось в программе "Доступные лекарства" и для кого.

Кроме того, мы объясняли, как можно бесплатно заменить сустав в Украине (попасть в очередь на имплант и операцию).

Читайте также, как в прифронтовых громадах выросли зарплаты медиков экстренки и кто уже получил больше.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУпослугиМинистерство здравоохранения УкраиныВнутренне перемещенные лицаМедицинская помощьБольницы