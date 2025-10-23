Долговременный медсестринский уход: кому услуга доступна бесплатно и как получить

Что предусматривает долговременный медсестринский уход

Согласно информации Минздрава, бесплатный долговременный медсестринский уход для ВПЛ - это экспериментальный проект, который реализуется совместно:

Министерством здравоохранения;

Министерством социальной политики;

Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Гражданам объяснили, что этот проект предусматривает:

медицинский уход - выполнение назначений врача, проведение медицинских манипуляций, мониторинг состояния здоровья;

специальный и общий уход, психологическую поддержку;

обеспечение жильем и предметами первой необходимости;

не менее чем четырехразовое питание в соответствии с нормами Минздрава;

сопровождение социального специалиста - помощь по восстановлению документов, поиску жилья, получению социальных услуг и т.п.

При этом срок пребывания в медицинском учреждении - до 30 календарных дней в год для одного человека.

Как организовывается предоставление такой услуги для ВПЛ

В Минздраве рассказали, что после эвакуации - в транзитном пункте - ВПЛ проходит консультацию у медицинского работника.

"Если есть потребность в дальнейшем лечении или стабилизации состояния, человека направляют в определенное медицинское учреждение, которое предоставляет услугу долговременного ухода", - объяснили украинцам.

Отмечается, что перечень учреждений, участвующих в проекте, определяют Минздрав и Минсоцполитики:

перечень учреждений здравоохранения (первая очередь), которые планируют участвовать в реализации экспериментального проекта;

общий перечень учреждений здравоохранения, которые планируют участвовать в реализации экспериментального проекта.

Уточняется, что медучреждения, желающие присоединиться, могут подать предложение через электронную систему здравоохранения.

В завершение в Минздраве сообщили, что эта услуга финансируется из государственного бюджета.

"Заведение, которое предоставляет медсестринский уход, заключает договор с НСЗУ. Тариф для медицинского учреждения составляет 530,66 гривны в день за одного человека", - отметили в министерстве.

Для получения консультаций гражданам советуют обращаться: