Замінити суглоб можна безкоштовно? Як потрапити в чергу на імплант і операцію
В Україні функціонує Електронна система забезпечення формування та ведення електронної черги на безкоштовне ендопротезування - часткову або повну заміну кульшового, колінного, плечового чи ліктьового суглоба.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Безкоштовне ендопротезування: хто отримує послугу безкоштовно
Отримати послуги з ургентного та планового ендопротезування безкоштовно можуть пацієнти з тяжкими захворюваннями або травмами, яким необхідна часткова чи повна заміна:
- кульшового суглоба;
- колінного суглоба;
- плечового суглоба;
- ліктьового суглоба.
Такі операції проводяться у рамках пакета програми медичних гарантій "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".
Імпланти (ендопротези) для проведення таких операцій:
- закуповуються централізовано - за кошти державного бюджету;
- розподіляються між медичними закладами (які надають послуги з безоплатного ендопротезування).
Як "працює" електронна черга
У МОЗ нагадали, що в Україні функціонує спеціальна Електронна система забезпечення формування та ведення електронної черги на безоплатне ендопротезування.
"Запровадження електронної черги - це важливий крок до забезпечення прозорості, ефективності та доступності медичної допомоги пацієнтам", - додали у відомстві.
Уточнюється, що ця система автоматизує процеси:
- запису;
- адміністрування черги;
- планування операцій;
- проведення операцій.
"Вона дозволяє гарантувати право пацієнтів на безоплатне ендопротезування, забезпечити прозорість реєстрації та формування електронної черги, а також вести облік проведених операцій", - пояснили у міністерстві.
Як зареєструватись в Електронній системі
Для того, щоб зареєструватись в електронній черзі на ендопротезування, пацієнту потрібно:
- звернутися до сімейного лікаря;
- отримати від нього направлення до лікаря-ортопеда;
- визначити з лікарем-ортопедом потребу в ендопротезуванні;
- дочекатись, допоки він внесе дані пацієнта та медичний висновок до електронної системи.
"Усі документи пацієнта перевіряються та засвідчуються електронним підписом лікаря", - наголосили у МОЗ.
Зазначається, що після перевірки дані пацієнта автоматично вносяться до електронного реєстру - на очікування своєї черги.
При цьому пріоритет у черзі визначається за певними критеріями, серед яких - медичні показання, терміновість та дата подання заявки.
Як призначають та проводять операцію
Коли після електронної реєстрації підходить черга того чи іншого пацієнта, лікар отримує в системі повідомлення - про можливість проведення операції.
Після цього лікар:
- телефонує пацієнту;
- надає інформацію про медичний заклад;
- пояснює подальші етапи підготовки.
"Якщо зв'язок встановити не вдалося, пацієнту надсилається повідомлення з відповідною інформацією", - уточнили в МОЗ.
Після проведення операції лікар оновлює статус пацієнта в системі - всі зміни записуються у журналі електронної системи та зберігаються безстроково.
При цьому з технічною підтримкою користувачів електронної системи допомагає Служба підтримки реєстру ендопротезування.
Скільки ендопротезів отримають медзаклади у 2025 році
Згідно з інформацією МОЗ, у 2025 році в заклади охорони здоров'я буде поставлено понад 23 тисячі ендопротезів (придбаних ДП "Медичні закупівлі України" на замовлення міністерства коштом держбюджету).
Серед них:
- ендопротези колінного суглоба;
- кульшові суглоби цементні;
- ендопротези кульшового суглоба ревізійні;
- імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта тощо.
Скільки пацієнтів у черзі та яка проблема найпоширеніша
Насамкінець громадянам повідомили, що в черзі на ендопротезування наразі - понад 19 тисяч (19 798) пацієнтів. Найбільше - у медзакладах міста Києва.
При цьому найпоширеніша потреба - первинне ендопротезування колінного суглоба (у черзі на цю операцію перебувають понад 10 тисяч пацієнтів).
"У більшості медзакладів в черзі знаходиться від 50 до 100 пацієнтів", - зауважили у МОЗ.
При цьому загальна статистика черги станом на 19 червня 2025 року (за типами протезів) була такою:
- ендопротез колінного суглоба - 10 525;
- ендопротез тотальний кульшового суглоба (безцементний) - 6 617;
- ендопротез кульшових суглобів цементний (тотальний ендопротез) - 2 341;
- ендопротез кульшових суглобів цементний: ендопротез однополюсний з подвійною сферою обертання - 26;
- ендопротез колінного суглоба (ревізійний зв'язаний ротаційний) - 147;
- ендопротез кульшового суглоба (ревізійний) - 142.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовне протезування та реабілітацію в Україні - що потрібно знати про функціонування державної програми та як можна обрати лікарню.
Крім того, зрозуміти весь процес - від подання заяви до отримання необхідного виробу - допоможе спеціальна онлайн-платформа, яка охоплює найважливішу інформацію про протезування.
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