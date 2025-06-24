Замінити суглоб можна безкоштовно? Як потрапити в чергу на імплант і операцію

В Україні функціонує Електронна система забезпечення формування та ведення електронної черги на безкоштовне ендопротезування - часткову або повну заміну кульшового, колінного, плечового чи ліктьового суглоба.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Безкоштовне ендопротезування: хто отримує послугу безкоштовно

Отримати послуги з ургентного та планового ендопротезування безкоштовно можуть пацієнти з тяжкими захворюваннями або травмами, яким необхідна часткова чи повна заміна:

кульшового суглоба;

колінного суглоба;

плечового суглоба;

ліктьового суглоба.

Такі операції проводяться у рамках пакета програми медичних гарантій "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Імпланти (ендопротези) для проведення таких операцій:

закуповуються централізовано - за кошти державного бюджету;

розподіляються між медичними закладами (які надають послуги з безоплатного ендопротезування).

Як "працює" електронна черга

У МОЗ нагадали, що в Україні функціонує спеціальна Електронна система забезпечення формування та ведення електронної черги на безоплатне ендопротезування.

"Запровадження електронної черги - це важливий крок до забезпечення прозорості, ефективності та доступності медичної допомоги пацієнтам", - додали у відомстві.

Уточнюється, що ця система автоматизує процеси:

запису;

адміністрування черги;

планування операцій;

проведення операцій.

"Вона дозволяє гарантувати право пацієнтів на безоплатне ендопротезування, забезпечити прозорість реєстрації та формування електронної черги, а також вести облік проведених операцій", - пояснили у міністерстві.

Як зареєструватись в Електронній системі

Для того, щоб зареєструватись в електронній черзі на ендопротезування, пацієнту потрібно:

звернутися до сімейного лікаря;

отримати від нього направлення до лікаря-ортопеда;

визначити з лікарем-ортопедом потребу в ендопротезуванні;

дочекатись, допоки він внесе дані пацієнта та медичний висновок до електронної системи.

"Усі документи пацієнта перевіряються та засвідчуються електронним підписом лікаря", - наголосили у МОЗ.

Зазначається, що після перевірки дані пацієнта автоматично вносяться до електронного реєстру - на очікування своєї черги.

При цьому пріоритет у черзі визначається за певними критеріями, серед яких - медичні показання, терміновість та дата подання заявки.

Як призначають та проводять операцію

Коли після електронної реєстрації підходить черга того чи іншого пацієнта, лікар отримує в системі повідомлення - про можливість проведення операції.

Після цього лікар:

телефонує пацієнту;

надає інформацію про медичний заклад;

пояснює подальші етапи підготовки.

"Якщо зв'язок встановити не вдалося, пацієнту надсилається повідомлення з відповідною інформацією", - уточнили в МОЗ.

Після проведення операції лікар оновлює статус пацієнта в системі - всі зміни записуються у журналі електронної системи та зберігаються безстроково.

При цьому з технічною підтримкою користувачів електронної системи допомагає Служба підтримки реєстру ендопротезування.

Скільки ендопротезів отримають медзаклади у 2025 році

Згідно з інформацією МОЗ, у 2025 році в заклади охорони здоров'я буде поставлено понад 23 тисячі ендопротезів (придбаних ДП "Медичні закупівлі України" на замовлення міністерства коштом держбюджету).

Серед них:

ендопротези колінного суглоба;

кульшові суглоби цементні;

ендопротези кульшового суглоба ревізійні;

імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта тощо.

Скільки пацієнтів у черзі та яка проблема найпоширеніша

Насамкінець громадянам повідомили, що в черзі на ендопротезування наразі - понад 19 тисяч (19 798) пацієнтів. Найбільше - у медзакладах міста Києва.

При цьому найпоширеніша потреба - первинне ендопротезування колінного суглоба (у черзі на цю операцію перебувають понад 10 тисяч пацієнтів).

"У більшості медзакладів в черзі знаходиться від 50 до 100 пацієнтів", - зауважили у МОЗ.

При цьому загальна статистика черги станом на 19 червня 2025 року (за типами протезів) була такою: