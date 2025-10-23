ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Довготривалий медсестринський догляд: кому послуга доступна безкоштовно і як отримати

Четвер 23 жовтня 2025 07:30
Довготривалий медсестринський догляд: кому послуга доступна безкоштовно і як отримати
Автор: Ірина Костенко

Українці, які змушені були залишити свої домівки через війну, зможуть отримати послугу довготривалого медсестринського догляду безкоштовно. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Що передбачає довготривалий медсестринський догляд

Згідно з інформацією МОЗ, безкоштовний довготривалий медсестринський догляд для ВПО - це експериментальний проект, що реалізується спільно:

  • Міністерством охорони здоров'я;
  • Міністерством соціальної політики;
  • Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Громадянам пояснили, що цей проект передбачає:

  • медичний догляд - виконання призначень лікаря, проведення медичних маніпуляцій, моніторинг стану здоров'я;
  • спеціальний та загальний догляд, психологічну підтримку;
  • забезпечення житлом і предметами першої необхідності;
  • не менш як чотириразове харчування відповідно до норм МОЗ;
  • супровід соціального фахівця - допомогу з відновлення документів, пошуку житла, отриманням соціальних послуг тощо.

При цьому термін перебування у медичному закладі - до 30 календарних днів на рік для однієї особи.

Як організовується надання такої послуги для ВПО

У МОЗ розповіли, що після евакуації - у транзитному пункті - ВПО проходить консультацію у медичного працівника.

"Якщо є потреба в подальшому лікуванні чи стабілізації стану, людину направляють до визначеного медичного закладу, який надає послугу довготривалого догляду", - пояснили українцям.

Зазначається, що перелік закладів, які беруть участь у проекті, визначають МОЗ і Мінсоцполітики:

  • перелік закладів охорони здоров'я (перша черга), які планують брати участь в реалізації експериментального проекту;
  • загальний перелік закладів охорони здоров'я, які планують брати участь в реалізації експериментального проекту.

Уточнюється, що медзаклади, які бажають долучитися, можуть подати пропозицію через електронну систему охорони здоров'я.

Насамкінець у МОЗ повідомили, що ця послуга фінансується з державного бюджету.

"Заклад, який надає медсестринський догляд, укладає договір із НСЗУ. Тариф для медичного закладу становить 530,66 гривні на день за одну людину", - зазначили у міністерстві.

Для отримання консультацій громадянам радять звертатись:

  • або до урядового контакт-центру: 15-45 (безкоштовно з мобільних і стаціонарних телефонів по Україні);
  • або до Національної служби здоров'я України (НСЗУ): 16-77.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як комплексну підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) надає Державна служба зайнятості - допомагає українцям не лише знайти роботу, але й опанувати нові професійні навички, розвинути власні бізнес-ідеї та адаптуватися до змін на ринку праці.

Тим часом у МОЗ повідомили, що змінилось у програмі "Доступні ліки" й для кого.

Крім того, ми пояснювали, як можна безкоштовно замінити суглоб в Україні (потрапити у чергу на імплант і операцію).

Читайте також, як у прифронтових громадах зросли зарплати медиків екстренки й хто вже отримав більше.

