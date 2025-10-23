Долговременный медсестринский уход: кому услуга доступна бесплатно и как получить
Украинцы, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, смогут получить услугу долговременного медсестринского ухода бесплатно. Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Что предусматривает долговременный медсестринский уход
Согласно информации Минздрава, бесплатный долговременный медсестринский уход для ВПЛ - это экспериментальный проект, который реализуется совместно:
- Министерством здравоохранения;
- Министерством социальной политики;
- Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Гражданам объяснили, что этот проект предусматривает:
- медицинский уход - выполнение назначений врача, проведение медицинских манипуляций, мониторинг состояния здоровья;
- специальный и общий уход, психологическую поддержку;
- обеспечение жильем и предметами первой необходимости;
- не менее чем четырехразовое питание в соответствии с нормами Минздрава;
- сопровождение социального специалиста - помощь по восстановлению документов, поиску жилья, получению социальных услуг и т.п.
При этом срок пребывания в медицинском учреждении - до 30 календарных дней в год для одного человека.
Как организовывается предоставление такой услуги для ВПЛ
В Минздраве рассказали, что после эвакуации - в транзитном пункте - ВПЛ проходит консультацию у медицинского работника.
"Если есть потребность в дальнейшем лечении или стабилизации состояния, человека направляют в определенное медицинское учреждение, которое предоставляет услугу долговременного ухода", - объяснили украинцам.
Отмечается, что перечень учреждений, участвующих в проекте, определяют Минздрав и Минсоцполитики:
- перечень учреждений здравоохранения (первая очередь), которые планируют участвовать в реализации экспериментального проекта;
- общий перечень учреждений здравоохранения, которые планируют участвовать в реализации экспериментального проекта.
Уточняется, что медучреждения, желающие присоединиться, могут подать предложение через электронную систему здравоохранения.
В завершение в Минздраве сообщили, что эта услуга финансируется из государственного бюджета.
"Заведение, которое предоставляет медсестринский уход, заключает договор с НСЗУ. Тариф для медицинского учреждения составляет 530,66 гривны в день за одного человека", - отметили в министерстве.
Для получения консультаций гражданам советуют обращаться:
- либо в правительственный контакт-центр: 15-45 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов по Украине);
- либо в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ): 16-77.
