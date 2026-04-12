ua en ru
Нд, 12 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі та потепління: синоптик розповіла, якої погоди очікувати 13 квітня

14:53 12.04.2026 Нд
1 хв
У яких регіонах буде дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 13 квітня (Getty Images)

У понеділок, 13 квітня, в Україні очікується дощова погода. Водночас подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +15°C.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За словами Діденко, 13 квітня дощі гарантовано пройдуть у південній частині країни та у центральних областях.

На решті території України ймовірність опадів менша - або без істотних опадів, або місцями невеликий дощ.

Вітер очікується східних напрямків, помірний.

Температура повітря вночі ще буде низькою, при проясненнях подекуди із заморозками.

Вдень нарешті почне теплішати, стовпчики термометрів піднімуться до 10-13 градусів, у східній частині тепліше - до +15 градусів.

У Києві завтра без істотних опадів. Вночі +1+4 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень 8-10 градусів тепла.

"На тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, сонечка побільшає.
За можливими дощами будемо стежити разом щодня", - додала синоптик.

Погода у квітні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де у квітні температура стрімко впала до -10°C.

Крім того, ми показували, де в Україні нещодавно насипало снігу.

Також в Укргідрометцентр оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та прогноз погоди на другий місяць весни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій