Дощі та потепління: синоптик розповіла, якої погоди очікувати 13 квітня

У понеділок, 13 квітня, в Україні очікується дощова погода. Водночас подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +15°C.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"На тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, сонечка побільшає. За можливими дощами будемо стежити разом щодня", - додала синоптик.

У Києві завтра без істотних опадів. Вночі +1+4 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень 8-10 градусів тепла.

Вдень нарешті почне теплішати, стовпчики термометрів піднімуться до 10-13 градусів, у східній частині тепліше - до +15 градусів.

Температура повітря вночі ще буде низькою, при проясненнях подекуди із заморозками.

На решті території України ймовірність опадів менша - або без істотних опадів, або місцями невеликий дощ.

За словами Діденко, 13 квітня дощі гарантовано пройдуть у південній частині країни та у центральних областях.

