Дожди и потепление: синоптик рассказала, какой погоды ожидать 13 апреля

14:53 12.04.2026 Вс
В каких регионах будет дождь?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 13 апреля (Getty Images)

В понедельник, 13 апреля, в Украине ожидается дождливая погода. В то же время местами столбики термометров поднимутся до +15°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

По словам Диденко, 13 апреля дожди гарантированно пройдут в южной части страны и в центральных областях.

На остальной территории Украины вероятность осадков меньше - или без существенных осадков, или местами небольшой дождь.

Ветер ожидается восточных направлений, умеренный.

Температура воздуха ночью еще будет низкой, при прояснениях местами с заморозками.

Днем наконец-то начнет теплеть, столбики термометров поднимутся до 10-13 градусов, в восточной части теплее - до +15 градусов.

В Киеве завтра без существенных осадков. Ночью +1+4 градуса, в окрестностях возможны заморозки, днем 8-10 градусов тепла.

"На неделе заморозки отступят, дни станут теплее, солнышка станет больше.
За возможными дождями будем следить вместе ежедневно", - добавила синоптик.

США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
