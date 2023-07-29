Допомога ВПО, повернення податків, правила мобілізації: що зміниться з 1 серпня в Україні

Кому з ВПО скасують допомогу

Уряд змінив порядок призначення допомоги для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО). Нові правила почнуть діяти з 1 серпня. Соцвиплати нараховуватимуться на період 6 місяців.

Тобто для ВПО, які раніше отримували виплати, автоматично продовжать допомогу до кінця січня 2024. Проте є кілька категорій, які можуть втратити її:

громадяни України, які перебувають за межами країни понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

особи, що повернулися у залишене раніше місце проживання;

особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм.

Також зміняться дати виплат – їх нараховуватимуть 15 чи 28 числа кожного місяця.

Для тих, хто звернеться за допомогою вперше в серпні 2023, гроші будуть надходити на рахунок одній людині за всіх членів сім'ї. Сума виплат залишається незмінною: 2 тис. грн – для дорослих, 3 тис. грн – для неповнолітніх та осіб з інвалідністю.

Варто зазначити, що з 1 вересня правила для ВПО знову зміняться. При призначенні допомоги враховуватимуть майновий стан громадян.

Повернення довоєнних податків та перевірок

Довоєнні податки та перевірки для бізнесу повернуться з 1 серпня. Верховна рада ухвалила зміни до Податкового кодексу наприкінці червня, а днями відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Вже наступного місяця буде скасовно пільговий 2% єдиний податок для підприємців.

ФОПи 3-ї групи будуть автоматично переведені на податок, який платили до війни, або зможуть обрати самостійно систему оподаткування. ФОПи, які з моменту реєстрації були на 2% податку, вважатимуться платниками єдиного податку 3-ї групи зі ставкою 5%.

ФОПи 1-ї та 2-ї групи з 1 серпня знову будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок. Також скасують заборону на штрафи за порушення податкового законодавства, буде відновлено терміни подання податкової звітності.

Крім того, на український бізнес чекає повернення перевірок. Законом з 1 серпня 2023 частково скасовується мораторій на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Повертається відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів. Але якщо порушення скоєно на прифронтових територіях або в зоні бойових дій, штрафувати за них не будуть. Виняток не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Доплати до пенсії

Хоча всі етапи щорічної індексації пенсій в Україні завершилися, деякі категорії пенсіонерів у серпні матимуть підвищені виплати.

Одноразова надбавка призначена для ветеранів війни та жертв нацистських репресій. Раніше її перераховували до 9 травня, проте цього року Кабмін переніс терміни на серпень – до Дня Незалежності України.

Також виплату отримають ветерани російсько-української війни та Революції Гідності, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, пенсіонери з інвалідністю.

Розмір надбавки встановлений урядом. Він буде індивідуальним, залежно від категорії одержувача – від 450 до 3100 грн.

Допомога постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Громадяни, які постраждали від підтоплення після теракту російських окупантів на Каховській ГЕС, можуть до 31 серпня подати заяву на виплату одноразової допомоги у розмірі 5 тис. грн. Для призначення виплати не обов'язково бути зареєстрованим як ВПО.

Заяви приймають органи соціального захисту населення в будь-якому населеному пункті України. При собі необхідно мати:

документ, що засвідчує особу або є Документ;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво народження дітей.

Тарифи ЖКГ

У серпні не заплановано підвищення вартості комунальних послуг. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у місцевих бюджетах регіонів зараз достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати тарифи.

Нагадаємо, у липні НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення тарифів на воду практично для всіх водоканалів країни в середньому на 30%, проте президент Володимир Зеленський розкритикував це рішення, після чого Комісія скасувала його.

Ціни на газ в Україні залишаться незмінними як мінімум до 30 квітня 2024 року – на рівні 7,96 грн/куб.м для побутових споживачів "Нафтогазу". Компанія ухвалила відповідне рішення з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в країні.

Кредити "єОселя"

1 серпня розширюється програма доступних державних кредитів на житло "єОселя". Подати заяву на іпотеку під 7% річних зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім'ї загиблих ветеранів та захисників, а також захисниць України;

внутрішні переселенці;

люди, які не мають власного житла;

громадяни, у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім'ї з однієї особи та додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім'ї, за винятком житла на тимчасово окупованих територіях.

У програмі залишаються також інші категорії позичальників. При цьому "єОселя" передбачає кредитування для придбання об'єктів нерухомості, що знаходяться на стадії будівництва або були збудовані не більше 3-х років тому.

Умови отримання кредиту:

фіксована річна ставка у гривні – 7%;

перший внесок – від 20%;

термін кредитування – до 20 років;

придбати можна квартиру в будинку або не старше 3-х років на момент укладення договору.

Як зміняться правила мобілізації з 1 серпня

Нововведення у правилах мобілізації стосуються військових строкової служби. З 1 серпня 2023 вони зможуть за власним бажанням перевестися в категорію мобілізованих.

Переведення можливе за умови, якщо військовослужбовець під час воєнного стану відслужив від 6 місяців понад встановленого терміну.

Нагадаємо, напередодні набули чинності норми закону про відпустки для військових – термін збільшили з 10 до 30 днів на рік, без урахування часу на дорогу.

Також законом встановлено розміри додаткових виплат військовим:

від 30 тис. до 100 тис. грн – військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях та виконують інші завдання;

6 тис. грн – військовослужбовцям строкової військової служби;

2350 грн – курсантам;

20,1 тис. грн - військовим, які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира;

від 15 тис. до 30 тис. грн – інструкторам у військових частинах.

Крім того, президент підписав закон, який дає право на звільнення зі служби військовим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час дії воєнного стану.

Пароль для поповнення карток через термінал

Нацбанк України запроваджує додаткову верифікацію платників під час здійснення грошових операцій через термінали самообслуговування.

З 1 серпня при поповненні карт чи переказі коштів у терміналі потрібно буде вказувати свій номер телефону. На нього надійде смс-повідомлення з кодом для підтвердження платежу.

Однак нововведення не стосується оплати комунальних послуг, купівлі квитків на транспорт, платежів до бюджету.