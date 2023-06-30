В Україні збільшують податок. Хто, коли і чому платитиме більше

Верховна рада України схвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими повертаються перевірки та довоєнні податки. Нові правила набирають чинності з 1 серпня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №8401.

Скасування 2% податку для ФОП

Згідно з документом, з 1 серпня скасовується єдиний податок за ставкою 2%. При цьому перехід регулюється наступним чином.

ФОПи зможуть подати заяву про відмову від застосування 2% єдиного податку і вказати, на яку систему оподаткування хучуть перейти. Без подання такої заяви їх автоматично переведуть на ту систему, на якій вони були до переходу на 2%.

нові ФОПи, які з дня реєстрації були на 2%, автоматично вважатимуться платниками єдиного податку III групи зі ставкою 5%

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тим, хто 2023 року перейшов із 2% на загальну систему, надається право повторно цього року перейти на спрощену систему на свій вибір (треба подати заяву). Якщо заява подається до 1 вересня, то платниками єдиного податку вони будуть зважати на 1 серпня.

Крім того, ФОП I і II груп з 1 серпня знову зобов'язані сплачувати єдиний податок, скасовується заборона на штрафи за порушення податкового законодавства, а також відновлюються терміни подання податкової звітності.

Що за 2% податок

Верховна рада у перші місяці повномасштабного вторгнення запровадила низку податкових послаблень. Зокрема, для ФОП III групи ставку оподаткування було знижено з 5% до 2%.

Причому на цю модель дозволили перейти не лише тим, хто був на спрощеній ставці, а й усім підприємствам із доходом до 10 млрд. гривень на рік. Таке рішення пояснювалося необхідністю підтримати бізнес та вивести економіку з шокового стану.

Водночас податкові пільги негативно позначилися на надходження до бюджету. За оцінками голови податкового комітету Ради Данила Гетьманцева, лише за 8 місяців дії пільгових ставок фінансові втрати становили до 10 млрд гривень.

На ставку 2% упродовж минулого року перейшли понад 300 тисяч підприємців. З них близько 40 тисяч - юридичні особи.

Повернення податків - один із маяків МВФ

Скасування 2% податку та прийняття законопроекту № 8401 є важливою умовою, передбаченою угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про програму на 15,6 млрд доларів.

Зокрема, у квітні було опубліковано структурні 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати у рамках нової програми. Серед іншого, наша країна зобов'язалася повернути довоєнні податки до кінця червня.

Як пише "Інтерфакс-Україна", напередодні глава місії МВФ в Україні Гевін Грей після рішення фонду виділити другий транш на 890 млн доларів заявив, що Рада директорів погодилася надати додатковий час для скасування 2% єдиного податку.

"Ми зрозуміли, що владі потрібен додатковий час, щоб отримати схвалення парламенту... Тому ми очікуємо, що цей закон буде ухвалено до кінця липня", - заявив він на брифінгу.

Зазначимо, закон уже ухвалено, і довоєнні податки повертаються з 1 серпня.

За словами Грея, за останні місяці в Україні не було затримок щодо домовленостей з реалізації реформ. А найближчими маяками він назвав повернення декларування чиновників, відновлення функцій НАЗК із перевірки декларацій, боротьбу з відмиванням грошей та посилені перевірки політично значущих осіб.

Що ще чекає на український бізнес

З 1 серпня частково скасовується мораторій на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Також повертається відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів. При цьому, якщо порушення скоєно на прифронтових територіях або в зоні бойових дій, штрафувати за них не будуть. Виняток не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Крім цього передбачено: