Ціна на газ до 30 квітня 2024 року залишатиметься незмінною - 7,96 грн за кубометр

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії "Нафтогаз України" залишиться незмінною і складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф "Фіксований" від ГК "Нафтогаз України" залишається незмінним", - зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він також додав, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

"Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", - повідомив Чернишов.

Нагадуємо, ГК "Нафтогаз України" забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року включно.