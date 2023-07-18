В Україні зміняться умови звільнення з військової служби. Деталі

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить звільняти зі служби військовослужбовців, у випадку, якщо їхні близькі родичі загинули або зникли безвісти в період воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.

Як вказано у документі, мова йде про випадки, коли близькі родичі військовослужбовців загинули або зникли безвісти під час воєнного стану.

Право на звільнення під час воєнного стану за новою підставою отримають військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та ті, які проходять військову службу за контрактом.

До близьких родичів військовослужбовців належать:

чоловік,

дружина,

син,

дочка,

батько,

мати,

дід,

бабуся,

рідні брат або сестра.

Зазначимо, напередодні Верховна рада ухвалила закон про доплати військовим. Якщо військовослужбовці виконують завдання, пов'язані із захистом України, вони щомісячно отримуватимуть від 30 до 100 тисяч гривень. Строковикам встановлюються доплати по 6 тисяч гривень.

Крім того, було врегульовано питання відпусток для військовослужбовців під час воєнного стану.

Раніше РБК-Україна пояснювало, чи можна отримати відстрочку від мобілізації, маючи ІІІ групу інвалідності.

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