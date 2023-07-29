Пособия ВПЛ, возвращение налогов, правила мобилизации: что изменится с 1 августа в Украине

Украинцев ожидает несколько важных изменений в августе 2023. Пособия переселенцам будут начислять по новому механизму, а некоторые категории пенсионеров получат надбавку. Вернутся довоенные налоги для ФЛП и будет расширена программа кредитов на жилье "єОселя". В правилах мобилизации вступят в силу нововведения для срочников.
Список главных изменений августа собрало РБК-Украина в материале ниже.
Правительство изменило порядок назначения помощи для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ). Новые правила начнут действовать с 1 августа. Соцвыплаты будут начисляться на период 6 месяцев.
То есть для ВПЛ, которые ранее получали выплаты, автоматически продлят пособие до конца января 2024 года. При этом есть несколько категорий, которые могут лишиться его:
Также изменятся даты выплат – их будут начислять 15 или 28 числа каждого месяца.
Для тех, кто обратится за пособием впервые в августе 2023, деньги будут приходить на счет одному человеку за всех членов семьи. Сумма выплат остается прежней: 2 тыс. грн – для взрослых, 3 тыс. грн – для несовершеннолетних и лиц с инвалидностью.
Стоит отметить, что с 1 сентября правила для ВПЛ снова изменятся. При назначении пособия будут учитывать имущественное состояние граждан.
Довоенные налоги и проверки для бизнеса вернутся с 1 августа. Верховная рада приняла изменения в Налоговый кодекс в конце июня, а на днях соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.
Уже в следующем месяце будет отменен льготный 2% единый налог для предпринимателей.
ФЛП 3-й группы будут автоматически переведены на тот налог, который платили до войны, или смогут выбрать самостоятельно систему налогообложения. ФЛП, которые с момента регистрации был на 2% налоге, будут считаться плательщиками единого налога 3-й группы со ставкой 5%.
ФЛП 1-й и 2-й групп с 1 августа снова будут обязаны платить единый налог. Также отменят запрет на штрафы за нарушение налогового законодательства, будут восстановлены сроки предоставления налоговой отчетности.
Кроме того, украинский бизнес ждет возвращение проверок. Законом с 1 августа 2023 частично отменяется мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.
Возвращается ответственность за нарушения в сфере применения кассовых аппаратов. Но если нарушения совершены на прифронтовых территориях или в зоне боевых действий, штрафовать за них не будут. Исключение не касается торговли подакцизными товарами.
Хотя все этапы ежегодной индексации пенсий в Украине завершились, некоторые категории пенсионеров в августе получат повышенные выплаты.
Одноразовая надбавка предусмотрена для ветеранов войны и жертв нацистских репрессий. Ранее ее перечисляли к 9 мая, однако в этом году Кабмин перенес сроки на август – ко Дню Независимости Украины.
Также выплату получат ветераны российско-украинской войны и Революции Достоинства, участники боевых действий, члены семей погибших, пенсионеры с инвалидностью.
Размер надбавки установлен правительством. Он будет индивидуальным, в зависимости от категории получателя – от 450 до 3100 грн.
Граждане, которые пострадали от подтопления после теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС, до 31 августа могут подать заявление на выплату одноразовой помощи в размере 5 тыс. грн. Для назначения выплаты не обязательно быть зарегистрированным как ВПЛ.
Заявления принимают органы социальной защиты населения в любом населенном пункте Украины. При себе необходимо иметь:
В августе не планируется повышения стоимости коммунальных услуг. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в местных бюджетах регионов сейчас достаточно средств, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать тарифы.
Напомним, в июле НКРЭКУ приняла постановление о повышении тарифов на воду практически для всех водоканалов страны в среднем на 30%, однако президент Владимир Зеленский раскритиковал данное решение, после чего Комиссия отменила его.
Цены на газ в Украине останутся неизменными как минимум до 30 апреля 2024 – на уровне 7,96 грн/куб.м для бытовых потребителей "Нафтогаза". Компания приняла соответствующее решение с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.
1 августа расширяется программа доступных кредитов на жилье от государства "єОселя". Подать заявление на ипотеку под 7% годовых смогут:
В программе остаются и другие категории заемщиков. При этом "єОселя" предусматривает кредитование для приобретения объектов недвижимости, которые находятся в стадии строительства или были построены не более 3-х лет назад.
Условия для получения кредита:
Нововведения в правилах мобилизации касаются военных срочной службы. С 1 августа 2023 они смогут по собственному желанию перевестись в категорию мобилизованных.
Перевод возможен при условии, если военнослужащий во время военного положения отслужил более 6 месяцев сверх установленного срока.
Напомним, накануне в силу вступили нормы закона об отпусках для военных – срок увеличили с 10 до 30 дней в год, без учета времени на дорогу.
Также законом установлены размеры дополнительных выплат военным:
Кроме того, президент подписал закон, который дает право на увольнение со службы военным, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в период военного положения.
Нацбанк Украины вводит дополнительную верификацию плательщиков при совершении денежных операций через терминалы самообслуживания.
С 1 августа при пополнении карт или переводе средств, в терминале нужно будет указывать свой номер телефона. На него придет смс-сообщение с кодом для подтверждения платежа.
Однако нововведение не касается оплаты коммунальных услуг, покупки билетов на транспорт, платежей в бюджет.
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