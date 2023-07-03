Потрібен пароль. В Україні посилюють правила поповнення банківських карток через термінали

Національний банк України посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. З 1 серпня 2023 року квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як:

Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.

За даними прес-служби, під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС)платник має:

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні діяло 28,6 тисяч банкоматів та терміналів самообслуговування. Це на 5 тис. менше, ніж до війни.

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