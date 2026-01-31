На Донеччині ліквідували найманця РФ з Кенії: деталі від ГУР

У Донецькій області під час "м’ясного штурму" ліквідували чергового російського іноземного найманця - громадянина Кенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"На одній із позицій російських окупаційних військ воєнні розвідники виявили тіло Клінтона Ньяпара Могеси, громадянина Республіки Кенія, 1997 року народження", - повідомили в ГУР.

Кенієць жив і працював у Катарі, а згодом підписав контракт зі збройними силами РФ та був направлений до одного зі штурмових підрозділів окупаційних військ.

Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час "м’ясного штурму" на Донеччині.

За інформацією ГУР, тіло загиблого кенійця росіяни не евакуювали, а родина не отримала жодних виплат та навіть пояснень від російської сторони.

Також у ліквідованого найманця виявили паспорти ще двох громадян Кенії - імовірно, таких самих завербованих жертв, яких Росія готує кинути в наступні штурми.

Ліквідований найманець з Кенії Клінтон Ньяпар Могеса (фото ГУР)

"Клінтон Могеса міг і надалі жити та працювати в безпечному й заможному Катарі. Натомість він став черговим доказом того, що для російської армії іноземці - це лише одноразовий ресурс, приречений на смерть", - наголосили розвідники.

ГУР застерігає іноземних громадян від поїздок до Росії та будь-якої роботи на її території, особливо - нелегальної.

"Поїздка до Росії - це реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки та шансу вижити", - зазначили у розвідці.