ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Донецкой области ликвидировали наемника РФ из Кении: детали от ГУР

Донецкая область, Суббота 31 января 2026 11:20
UA EN RU
В Донецкой области ликвидировали наемника РФ из Кении: детали от ГУР Фото: в Донецкой области ликвидировали наемника РФ из Кении (t.me/DIUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

В Донецкой области во время "мясного штурма" ликвидировали очередного российского иностранного наемника - гражданина Кении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"На одной из позиций российских оккупационных войск военные разведчики обнаружили тело Клинтона Ньяпара Могеси, гражданина Республики Кения, 1997 года рождения", - сообщили в ГУР.

Кениец жил и работал в Катаре, а затем подписал контракт с вооруженными силами РФ и был направлен в одно из штурмовых подразделений оккупационных войск.

После непродолжительной подготовки, Могеса погиб во время "мясного штурма" в Донецкой области.

По информации ГУР, тело погибшего кенийца россияне не эвакуировали, а семья не получила никаких выплат и даже объяснений от российской стороны.

Также у ликвидированного наемника обнаружили паспорта еще двух граждан Кении - вероятно, таких же завербованных жертв, которых Россия готовит бросить в следующие штурмы.

Ликвидированный наемник из Кении Клинтон Ньяпар Могеса (фото ГУР)

"Клинтон Могеса мог и в дальнейшем жить и работать в безопасном и богатом Катаре. Вместо этого он стал очередным доказательством того, что для российской армии иностранцы - это лишь одноразовый ресурс, обреченный на смерть", - отметили разведчики.

ГУР предостерегает иностранных граждан от поездок в Россию и любой работы на ее территории, особенно - нелегальной.

"Поездка в Россию - это реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить", - отметили в разведке.

Россия использует наемников на фронте

Напомним, на днях мы сообщали, что в Донецкой области ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

Недавно бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ взяли в плен в Покровске двух граждан Колумбии, которые воевали на стороне российских оккупационных сил.

Ранее делегация российского режима посетила Северную Корею с целью договориться о привлечении новых северокорейских наемников к войне против Украины. По предварительным данным, Москва рассчитывает получить от режима Ким Чен Ына как военнослужащих, так и саперов.

Украинская разведка также обнародовала очередное доказательство военных преступлений армии РФ. В перехваченном разговоре командир колумбийских наемников, воюющих на стороне России, отдает приказ открывать огонь по мирному населению Украины, в частности по женщинам и детям.

Ранее сообщалось, что граждан Южной Африки обманом привлекали к службе в российской армии и участию в боевых действиях против Украины. Иностранцев заставляли работать в окопах в мороз, длительное время оставляли без воды и надлежащего питания, а также заставляли скрываться от атак беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Катар ГУР Кения Война в Украине
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве