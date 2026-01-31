ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"

Україна, Субота 31 січня 2026 09:50
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії" Ілюстративне фото: в Україні стартувала програма "Скринінг здоров’я 40+" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

З 31 січня українці почнуть отримувати перші запрошення на участь у програмі "Скринінг здоров’я 40+". Повідомлення надходитимуть у застосунку "Дія" - першими їх отримають люди віком від 40 років, які народилися 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як формується черга на запрошення

Запрошення надсилають через 30 днів після дня народження.

Наприклад, якщо людині вже виповнилося 40 років і вона народилася 2 січня, повідомлення в застосунку "Дія" надійде 1 лютого.

&quot;Скринінг здоров’я 40+&quot; стартує: хто першим отримає запрошення в &quot;Дії&quot;

Як взяти участь у програмі

Для участі в програмі необхідно:

  • прийняти запрошення в застосунку "Дія";
  • оформити заявку на отримання коштів;
  • отримати 2000 гривень, які можна використати виключно на оплату скринінгових обстежень.

&quot;Скринінг здоров’я 40+&quot; стартує: хто першим отримає запрошення в &quot;Дії&quot;

Де можна пройти обстеження

Наразі понад 800 медичних закладів по всій Україні готові надавати послугу "Скринінг здоров’я 40+".

Ознайомитися з переліком медичних установ або знайти найближчий заклад можна на спеціальному сайті програми: https://screening.moz.gov.ua
&quot;Скринінг здоров’я 40+&quot; стартує: хто першим отримає запрошення в &quot;Дії&quot;

Що таке "Скринінг здоров’я 40+".

"Скринінг здоров’я 40+" - це національна програма раннього виявлення хронічних захворювань.

Базові обстеження допомагають:

  • своєчасно виявляти ризики хвороб;
  • контролювати стан здоров’я;
  • запобігати ускладненням.

&quot;Скринінг здоров’я 40+&quot; стартує: хто першим отримає запрошення в &quot;Дії&quot;

Послуга безоплатна для пацієнтів

Програма є безкоштовною для пацієнтів та повністю покривається державою. Кошти, що надходять на "Дія.Картку", можна використати лише для оплати медичних обстежень у межах програми.

Скринінг здоров'я 40+

Нагадаємо, українці можуть долучитися до національної програми "Скринінг здоров’я 40+" через застосунок "Дія" та отримати виплату на "Дія.Картку" ПриватБанку. Розмір допомоги становить 2000 гривень, а кошти зараховуються на картку протягом семи днів після її активації.

Детально про те, хто має право на участь у програмі, які медичні обстеження будуть безоплатними, а також як ініціатива реалізовуватиметься в селах і прифронтових районах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

