"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"

З 31 січня українці почнуть отримувати перші запрошення на участь у програмі "Скринінг здоров’я 40+". Повідомлення надходитимуть у застосунку "Дія" - першими їх отримають люди віком від 40 років, які народилися 1 січня.

Програма є безкоштовною для пацієнтів та повністю покривається державою. Кошти, що надходять на "Дія.Картку", можна використати лише для оплати медичних обстежень у межах програми.

Ознайомитися з переліком медичних установ або знайти найближчий заклад можна на спеціальному сайті програми: https://screening.moz.gov.ua

Наприклад, якщо людині вже виповнилося 40 років і вона народилася 2 січня, повідомлення в застосунку "Дія" надійде 1 лютого.

Скринінг здоров'я 40+

Нагадаємо, українці можуть долучитися до національної програми "Скринінг здоров’я 40+" через застосунок "Дія" та отримати виплату на "Дія.Картку" ПриватБанку. Розмір допомоги становить 2000 гривень, а кошти зараховуються на картку протягом семи днів після її активації.

