"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
З 31 січня українці почнуть отримувати перші запрошення на участь у програмі "Скринінг здоров’я 40+". Повідомлення надходитимуть у застосунку "Дія" - першими їх отримають люди віком від 40 років, які народилися 1 січня.
Як формується черга на запрошення
Запрошення надсилають через 30 днів після дня народження.
Наприклад, якщо людині вже виповнилося 40 років і вона народилася 2 січня, повідомлення в застосунку "Дія" надійде 1 лютого.
Як взяти участь у програмі
Для участі в програмі необхідно:
- прийняти запрошення в застосунку "Дія";
- оформити заявку на отримання коштів;
- отримати 2000 гривень, які можна використати виключно на оплату скринінгових обстежень.
Де можна пройти обстеження
Наразі понад 800 медичних закладів по всій Україні готові надавати послугу "Скринінг здоров’я 40+".
Ознайомитися з переліком медичних установ або знайти найближчий заклад можна на спеціальному сайті програми: https://screening.moz.gov.ua
Що таке "Скринінг здоров’я 40+".
"Скринінг здоров’я 40+" - це національна програма раннього виявлення хронічних захворювань.
Базові обстеження допомагають:
- своєчасно виявляти ризики хвороб;
- контролювати стан здоров’я;
- запобігати ускладненням.
Послуга безоплатна для пацієнтів
Програма є безкоштовною для пацієнтів та повністю покривається державою. Кошти, що надходять на "Дія.Картку", можна використати лише для оплати медичних обстежень у межах програми.
