З VIP-охорони до окопів на Донбасі: Reuters розкрив схему вербування іноземців до армії РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обманом - з охорони VIP до окопів на Донбасі

За словами жителя ПАР Дубандлели, його 20-річному синові обіцяли елітну підготовку охоронця VIP-персон у Росії. Натомість хлопець опинився в окопах у Донецькій області. Чоловік стверджує, що його син та ще щонайменше 16 південноафриканців стали жертвами вербувальної афери та були відправлені на фронт.

За словами родичів, іноземців змушували копати окопи на морозі, вони тижнями залишалися без води та нормального харчування, а також переховувалися від ударів безпілотників.

Російське МЗС не відповіло на письмовий запит Reuters про коментар щодо ймовірної афери або поточного становища 17 громадян Південної Африки.

Розслідування у ПАР і можливий політичний слід

Про проблему стало відомо 6 листопада, коли влада Південної Африки отримала звернення від 17 чоловіків віком від 20 до 39 років, які заявили, що опинилися в лавах російської армії проти своєї волі.

Розслідуванням справи займається елітний поліцейський підрозділ ПАР - "Яструби". Воно, зокрема, торкнулося можливої причетності Дудузіле Зуми-Самбудли, доньки колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми.

Вона заперечує будь-яку участь у шахрайстві та заявляє, що сама стала жертвою обману. Її партія також наголошує, що відставка Зуми-Самбудли з парламенту не є визнанням провини.

"Процес звільнення цих молодих людей залишається дуже делікатним. Їм загрожує серйозна небезпека для життя, і ми все ще ведемо переговори з різною владою як у Росії, так і в Україні, щоб з'ясувати, як ми можемо звільнити їх із ситуації, що склалася. Насправді, акцент робиться скоріше на російській владі, ніж на українській, тому що, судячи з наявної у нас інформації, їх помилково втягнули до складу російських збройних сил", - заявили там.

За даними Reuters, новобранцям у Росії пропонували підписати контракти російською мовою без перекладача, запевняючи, що йдеться лише про навчання. Уже за кілька тижнів усіх іноземців відправили на війну.

Іноземні найманці РФ: проблема не лише ПАР

Південноафриканці - не єдині іноземці, яких Росія залучає до війни проти України. У листопаді влада Кенії заявила, що понад 200 її громадян воюють на боці РФ. У Ботсвані також повідомляли про випадки обманної вербовки.

Раніше стало відомо, що у складі російської армії в Україні воюють понад 1400 громадян із трьох десятків африканських країн.

Один із таких випадків - 22-річний кенієць Девід Кулоба, який підписав контракт російською мовою, погодившись "добровільно служити Російській Федерації". Наприкінці вересня його родина отримала повідомлення про загибель чоловіка.