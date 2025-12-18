ЗСУ полонили у Покровську двох російських найманців з Колумбії (відео)

Ілюстративне фото: українські воїни взяли в полон колумбійців, яких росіяни обманом заманили до свого війська (sof.mil.gov.ua)

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ взяли у Покровську в полон двох колумбійців, які воювали на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву штурмового полку в Telegram.

У заяві штурмовиків йдеться, що у Покровську воїни полку взяли в полон двох громадян Колумбії. "Вони стверджують, що приїхали до Росії працювати. Росіяни пообіцяли їм зарплату у 2500 доларів на місяць і роботу на будівництві", - йдеться у дописі. Після того, як колумбійці прибули до Уфи, у них забрали документи, дали автомати та без їжі й води відправили штурмувати Покровськ.