Донбасс, Россия и вступление в НАТО: главные заявления Столтенберга и Кулебы

У России нет права вето на вступление Украины в НАТО

По мнению Столтенберга, вступление Украины в НАТО зависит только от самой Украины. И у России нет права диктовать суверенным странам, что им делать.

"Никто не может помешать или вмешиваться в этот процесс (вступление Украины в НАТО, - ред.). Это суверенное право нации - обращаться за членством. Союзники в конце концов решат, когда это произойдет", - подчеркнул он.

НАТО никогда не признает аннексию Крыма

Столтенберг также заверил украинскую сторону, что НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма. Он также заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Россия стягивает войска, но на этот раз не застанет врасплох

Дмитрий Кулеба заявил, что Россия накапливает войска на трех направлениях - в Крыму, на севере и на Донбассе. Кроме того, Москва за последние две недели интенсифицировала воинственную пропаганду, которая призывает к ненависти к украинцам.

"Россия на этот раз не сможет нас врасплох застать. Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время, если Москва начнет новую спираль насилия", - отметил министр.

Киев не хочет войны. Цена ее предотвращения ниже цены самой войны

Украинский министр подчеркнул, что Киев не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. Киев остается приверженным дипломатическим путям решения конфликта.

"Цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет все же ниже, чем, если война начнется, а потом преодолевать последствия", - отметил он.

Украина заставит РФ вывести войска с оккупированных территорий

"Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий", - заявил Кулеба.

Украина никогда не станет частью "русского мира"

Дмитрий Кулеба также отметил, что Запад должен ввести новые меры для сдерживания Рсосии. Это может быть новый пакет санкций или прямая поддержка Украины.

"Запад не даст Украине разрушить демократию. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить РФ. Украина никогда не станет частью "русского мира", - добавил Кулеба.