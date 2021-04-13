Украина заставит Россию вывести свои войска с оккупированных территорий, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что у страны есть инструменты, чтобы заставить РФ вывести свои войска с оккупированных территорий. Речь идет о Донбассе и Крыме.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
По его словам, у Украины есть соответствующий инструментарий.
"Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий", - заявил он.
Наживо з Брюсселя. Спільний підхід до преси міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Tuesday, April 13, 2021
Кроме того, Кулеба заявил, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.
Ранее в Госдепе предупредили о последствиях для РФ в случае новой агрессии против украинского государства.
Напомним, в России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов".
Ранее США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.