Украина заставит Россию вывести свои войска с оккупированных территорий, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что у страны есть инструменты, чтобы заставить РФ вывести свои войска с оккупированных территорий. Речь идет о Донбассе и Крыме.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе

По его словам, у Украины есть соответствующий инструментарий.

"Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий", - заявил он.

Наживо з Брюсселя. Спільний підхід до преси міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Tuesday, April 13, 2021

Кроме того, Кулеба заявил, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.

Ранее в Госдепе предупредили о последствиях для РФ в случае новой агрессии против украинского государства.