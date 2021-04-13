ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина заставит Россию вывести свои войска с оккупированных территорий, - Кулеба

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 13:00
Украина заставит Россию вывести свои войска с оккупированных территорий, - Кулеба Фото: Россия стягивает войска к границам Украины (gur.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что у страны есть инструменты, чтобы заставить РФ вывести свои войска с оккупированных территорий. Речь идет о Донбассе и Крыме.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе

По его словам, у Украины есть соответствующий инструментарий.

"Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий", - заявил он.

Наживо з Брюсселя. Спільний підхід до преси міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Tuesday, April 13, 2021

Кроме того, Кулеба заявил, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.

Ранее в Госдепе предупредили о последствиях для РФ в случае новой агрессии против украинского государства.

Напомним, в России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов".

Ранее США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Российская Федерация Украина войска
NEWS
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы