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Украина не хочет войны и не планирует наступление на Донбассе, - Кулеба

Новина українською → Брюссель, Вторник 13 апреля 2021 12:40
Украина не хочет войны и не планирует наступление на Донбассе, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Украина не является инициатором обострения на Донбассе, не хочет войны и не планирует наступательные действия. Киев остается приверженцем решения конфликта дипломатическим путем.

Об этом на брифинге в штаб-квартире НАТО заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий", - отметил министр.

По его словам, Киев намерен решить ситуацию в Донбассе дипломатическим путем. Но в то же время не будет терять бдительности, если начнется виток насилия. Он также подчеркнул необходимость более интенсивного сотрудничества Украины и НАТО на фоне обострения на Донбассе.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что стягиванием войск и обострением на Донбассе российская сторона на этот раз не сможет неожиданно нанести удар по Украине. А в случае новой агрессии ее цена для России будет высокой.

Он также отметил, что Россия накапливает свои войска по трем направлениям.

"Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море. Она накапливает войск на трех направлениях - в Крыму, на севере и на Донбассе", - заявил министр.

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