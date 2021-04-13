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Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 12:47
Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Россия не имеет права вмешиваться Фото: Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не может вмешиваться во вступление Украины в альянс. Лишь страна будет решать, что готова к членству.

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Это зависит от Украины, когда она решит, что готова к членству в НАТО. Никто не может помешать или вмешиваться в этот процесс. Это суверенное право нации - обращаться за членством. Союзники в конце концов решат, когда это произойдет, это очень важный принцип", - заявил генсек.

Он подчеркнул, что Россия сейчас пытается вводить сферы влияния и решать, что могут делать ее соседи.

"Мы считаем, что Украина должна сама решать свой путь, и только союзники могут решить, выполнены ли стандарты. Мы поддерживаем Украину на пути реформ, это единственный путь, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции. И мы отклоняем ту идею, что Россия заявляет о праве вето на суверенное право государств решать, какую именно защиту они выбирают", - сказал Столтенберг.

В свою очередь глава украинского МИД отметил, что для Украины вступление в НАТО - это вопрос времени.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина очень много сделала на пути к членству в Североатлантическом Альянсе. Главным элементом продолжения этого процесса является получение Плана действий относительно членства в Альянсе в этом году.

Как писало РБК-Украина, из-за стягивания войск РФ к границам Украины состоится заседание комиссии Украины-НАТО. На нем планируют обсудить, в частности, санкции против Российской Федерации.

Так, в Украине заявили, что для президента РФ Владимира Путина является выгодным обострение на Донбассе. Таким образом он пытается поднять свой рейтинг.

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