ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НАТО никогда не признает аннексию Крыма, - Столтенберг

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 12:24
НАТО никогда не признает аннексию Крыма, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

НАТО никогда не признает аннексию Крыма. Североатлантический альянс заявил о поддержке Украины.

Об этом заявил на совместном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Альянс поддерживает суверенитет Украины.

"НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - заявил Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что из-за стягивания войск РФ к границам Украины состоится заседание комиссии Украины-НАТО. На нем планируют обсудить, в частности, санкции против Российской Федерации.

Напомним, в Украине заявили, что для президента РФ Владимира Путина является выгодным обострение на Донбассе. Так он пытается поднять свой рейтинг.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе, но надо оценить риски.

Отметим, Министерство иностранных дел Польши выступает за ужесточение санкций против России в случае ухудшения ситуации на Донбассе. Действия РФ могут иметь наступательный характер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Украина Йенс Столтенберг
NEWS
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы