НАТО никогда не признает аннексию Крыма, - Столтенберг

НАТО никогда не признает аннексию Крыма . Североатлантический альянс заявил о поддержке Украины.

Об этом заявил на совместном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что из-за стягивания войск РФ к границам Украины состоится заседание комиссии Украины-НАТО. На нем планируют обсудить, в частности, санкции против Российской Федерации.

"НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - заявил Йенс Столтенберг.

По его словам, Альянс поддерживает суверенитет Украины.

Напомним, в Украине заявили, что для президента РФ Владимира Путина является выгодным обострение на Донбассе. Так он пытается поднять свой рейтинг.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе, но надо оценить риски.

Отметим, Министерство иностранных дел Польши выступает за ужесточение санкций против России в случае ухудшения ситуации на Донбассе. Действия РФ могут иметь наступательный характер.