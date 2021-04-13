Россия накапливает войска возле украинской границы на трех направлениях, - Кулеба

Российская Федерация накапливает войска возле границы с Украиной на трех направлениях. Стягивание войск происходит в Крыму, на севере и на Донбассе.

Об этом во время общей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море. Она накапливает войск на трех направлениях - в Крыму, на севере и на Донбассе", - заявил Кулеба. Он добавил, что Россия за две недели интенсифицировала свою воинственную пропаганду, которая "дегуманизирует украинцев и призывает к ненависти к украинцам".