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Россия накапливает войска возле украинской границы на трех направлениях, - Кулеба

Новина українською → Брюссель, Вторник 13 апреля 2021 12:27
Россия накапливает войска возле украинской границы на трех направлениях, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация накапливает войска возле границы с Украиной на трех направлениях. Стягивание войск происходит в Крыму, на севере и на Донбассе.

Об этом во время общей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море. Она накапливает войск на трех направлениях - в Крыму, на севере и на Донбассе", - заявил Кулеба.

Он добавил, что Россия за две недели интенсифицировала свою воинственную пропаганду, которая "дегуманизирует украинцев и призывает к ненависти к украинцам".

Отметим, около двух недель назад Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. При этом в России считают "ответственной" за обострение на Донбассе именно Украину.

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