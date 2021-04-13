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Украина никогда не станет частью "русского мира", - Кулеба

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 12:39
Украина никогда не станет частью "русского мира", - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об агрессии РФ против страны. Украина никогда не станет частью "русского мира".

Об этом заявил Кулеба на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, нужны меры, которые бы сдерживали РФ. Это может быть новый пакет санкций, прямая поддержка и укрепление обороноспособности.

"Запад не даст Украине разрушить демократию. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить РФ. Украина никогда не станет частью "русского мира", - заявил Кулеба.

Напомним, феврале в Кремле назвали Украину якобы частью "русского мира". Российской власти не нравится отрицание этого со стороны Украины.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях. Стягивание войск происходит в Крыму, на севере и на Донбассе.

Отметим, около двух недель назад Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

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