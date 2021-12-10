Донбасс, НАТО и сдерживание России: итоги переговоров Байдена с Путиным и Зеленским

Состоялись переговоры президента США Джо Байдена с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отверг предложение Кремля о нерасширении НАТО и заверил Киев в поддержке на фоне эскалации на границах.

Подробнее о том, как прошли переговоры и о чем договорились лидеры - в материале РБК-Украина .

О чем говорили Байден и Зеленский

Байден заявил в телефонном разговоре с Зеленским, 9 декабря, что возможное членство Украины в НАТО - это тема исключительно Киева и Альянса. Тем самым президент США подчеркнул неприемлемость "красных линий" Путина.

"Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины. Только Украина должна решать этот вопрос, и члены Альянса, безусловно", - сказал глава ОП Андрей Ермак.

Президент Украины обсудил с Байденом форматы участия США в урегулировании на Донбассе.

По словам Ермака, из разговора следует вывод, что "США приняли решение быть активным участником мирного процесса".

"Как это будет, зависит от многих обстоятельств. Это может быть параллельный нормандскому формату трек", - сказал он в эфире программы "Право на власть".

В ходе разговора Владимир Зеленский сообщил Джо Байдену, что у Киева есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готов обсуждать их в разных форматах.

Президент Байден заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении РФ в случае агрессии против Украины.

Байден очень откровенно сказал президенту РФ Владимиру Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины, отметили в ОП.

Президент США пообещал помочь Украине в сдерживании российской агрессии и уже начали оказывать помощь.

Байден сказал, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины. Байден также подтвердил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина могла дать отпор в любое время.

Вместе с тем сам Зеленский заверил Байдена, что Киев не собирается ни на кого нападать.

"Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей", - добавил Ермак.

Особое внимание президент Украины уделил проблематике энергетической безопасности. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток-2" исключительно через призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии.

О чем говорили Байден и Путин

7 декабря Украина была главной темой разговора президентов США и России. Джо Байден заявил Владмиру Путину, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО и заявил, что Россия будет принимать ответные меры в связи с угрозами для своей безопасности.

Он также заявил, что РФ не собирается нападать на Украину. Однако "она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдаленной перспективе".

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

США предупредили, что у Путина два пути: переговоры и деэскалация, или санкции, на которые США не отважились в 2014 году.

В частности Байден сказал президенту Путину: если Россия снова вторгнется в Украину, Соединенные Штаты и европейские партнеры будут отвечать мощными экономическими мерами.

США предоставят Украине дополнительную оборонную технику сверх того, что предоставляют. США усилят партнеров по НАТО на восточном фланге в случае эскалации.

Сразу после переговоров с Путиным Байден собрал европейских союзников на телефонной конференции.

Путин после переговоров заявил, что президент США Джо Байден предложил создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности. В том числе касательно Украины и НАТО.

В США заявили, что от Германии ожидают, что в случае вторжения в Россию газопровод "Северный поток-2" умрет.

"Если президент Путин нападет на Украину, мы ожидаем, что газопровод будет остановлен", - заявила позже заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.