Байден пригрозил Путину мерами в случае вторжения в Украину

Президент США Джо Байден провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

.@POTUS held a secure video call with President Putin of Russia today to discuss a range of topics in the U.S.-Russia relationship, including our concerns about Russian military activities on the border with Ukraine, cyber, and regional issues. pic.twitter.com/VKdjJhwnhe — The White House (@WhiteHouse) December 7, 2021

Отметим, что во время видеозвонка Джо Байдена с Владимиром Путиным присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом российский лидер находится один во время переговоров.

Фото: президент РФ Владимир Путин во время видеозвонка с Джо Байденом (kremlin.ru)