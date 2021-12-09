Байден поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, но есть требования
Президент США Джо Байден поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Однако есть определенные требования, которые необходимо выполнить украинской стороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Президент Байден поддерживает стремление любой страны присоединиться к оборонительным альянсам, НАТО и другим, и он, конечно, поддерживает и стремление Украины", - сказала она в ходе брифинга.
При этом Псаки отметила, что для вступления в НАТО странам необходимо выполнить ряд требований. Среди них она отметила борьбу с коррупцией и ряд других.
"И, конечно, страны-члены НАТО и НАТО как альянс должны определить, каким будет путь к этому ", - уточнила Псаки.
Напомним, ранее Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО принимают только украинцы.
Отметим, 9 декабря Зеленский и Байден провели телефонный разговор посвященный итогам переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа длилась 1,5 часа. Подробности - в материале РБК-Украина.