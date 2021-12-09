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Байден поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, но есть требования

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 09 декабря 2021 23:53
Байден поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, но есть требования Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Однако есть определенные требования, которые необходимо выполнить украинской стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден поддерживает стремление любой страны присоединиться к оборонительным альянсам, НАТО и другим, и он, конечно, поддерживает и стремление Украины", - сказала она в ходе брифинга.

При этом Псаки отметила, что для вступления в НАТО странам необходимо выполнить ряд требований. Среди них она отметила борьбу с коррупцией и ряд других.

"И, конечно, страны-члены НАТО и НАТО как альянс должны определить, каким будет путь к этому ", - уточнила Псаки.

Напомним, ранее Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО принимают только украинцы.

Отметим, 9 декабря Зеленский и Байден провели телефонный разговор посвященный итогам переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа длилась 1,5 часа. Подробности - в материале РБК-Украина.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Украина Джозеф Байден
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