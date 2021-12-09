Зеленский и Байден завершили переговоры: что известно на этот момент

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден завершили переговоры. Разговор произошел после виртуальных переговоров Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире программы "Право на владу".

По его словам, разговор двух лидеров длился 1,5 часа.

Байден рассказал о переговорах с Путиным

"Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение об эскалации или вторжении", - заявил Ермак.

При этом он добавил, что Байден заявил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии России против Украины.

Членство Украины в НАТО не касается России

Также Байден и Зеленский обсудили членство Украины в НАТО.

"О членстве в НАТО, о курсе на членство в НАТО. Байден очень четко сказал - решение о вступлении в НАТО - это решение украинского народа. И он этот вопрос даже не был готов обсуждать (с Путиным - ред.). Это зависит от Украины и членов НАТО", - добавил Ермак.

США помогут в случае нападения России

По словам Ермака, президент США пообещал помочь Украине в сдерживании российской агрессии. Он добавил, что Штаты уже начали оказывать помощь.

"Байден сказал, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины не могут быть без Украины. Байден подтвердил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина могла дать отпор в любое время".

Привлечение США к переговорам по Донбассу

Зеленский и Байден также обсудили привлечение США к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. Байден дал понять, что США хотят активно участвовать в мирном процессе.

"Северный поток-2" и внутренняя дестабилизация

Также Зеленский в ходе разговора поднимал вопрос о российском газопроводе "Северный поток-2".

"Наш президент поднимал вопрос относительно "Северного потока-2" и предупреждений, которые мы получали, относительно не только угрозы вторжения, а также вопросам внутренней дестабилизации", - добавил глава Офиса президента.