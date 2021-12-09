Байден не обсуждал с Путиным компромиссы, не отвечающие интересам Украины, - ОП
Президент США Джо Байден в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным не обсуждал компромиссы, которые противоречат интересам Украины. Американский лидер также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО принимают только украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире программы "Право на владу".
"Не шла речь о каких-либо компромиссах, не отвечающих интересам нашего государства. Президент Байден очень четко сказал, что любое решение относительно членства в НАТО зависит исключительно от Украины", - сказал Ермак по итогам телефонного разговора Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Ермака, Байден очень четко сказал о членстве Украины в НАТО. "Решение о вступлении в НАТО - это только решение украинского народа. И он этот вопрос даже не был готов обсуждать. Это зависит от Украины и членов НАТО", - добавил он.
Ермак подчеркнул, что президент Зеленский плохо относится к любым замороженным конфликтам и будет вместе с партнерами делать все от него зависящее.
Напомним, сегодня, 9 декабря, Зеленский и Байден провели телефонный разговор посвященный итогам переговоров американского и российского лидеров. Беседа длилась 1,5 часа. Подробности - в материале РБК-Украина.
Отметим, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. Во время беседы они обсуждали вопрос угрозы российского вторжения в Украину.