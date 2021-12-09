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Байден не обсуждал с Путиным компромиссы, не отвечающие интересам Украины, - ОП

Новина українською →
Киев, Четверг 09 декабря 2021 22:24
Байден не обсуждал с Путиным компромиссы, не отвечающие интересам Украины, - ОП Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным не обсуждал компромиссы, которые противоречат интересам Украины. Американский лидер также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО принимают только украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире программы "Право на владу".

"Не шла речь о каких-либо компромиссах, не отвечающих интересам нашего государства. Президент Байден очень четко сказал, что любое решение относительно членства в НАТО зависит исключительно от Украины", - сказал Ермак по итогам телефонного разговора Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Ермака, Байден очень четко сказал о членстве Украины в НАТО. "Решение о вступлении в НАТО - это только решение украинского народа. И он этот вопрос даже не был готов обсуждать. Это зависит от Украины и членов НАТО", - добавил он.

Ермак подчеркнул, что президент Зеленский плохо относится к любым замороженным конфликтам и будет вместе с партнерами делать все от него зависящее.

Напомним, сегодня, 9 декабря, Зеленский и Байден провели телефонный разговор посвященный итогам переговоров американского и российского лидеров. Беседа длилась 1,5 часа. Подробности - в материале РБК-Украина.

Отметим, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. Во время беседы они обсуждали вопрос угрозы российского вторжения в Украину.

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