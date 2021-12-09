Байден не обсуждал с Путиным компромиссы, не отвечающие интересам Украины, - ОП

Президент США Джо Байден в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным не обсуждал компромиссы, которые противоречат интересам Украины. Американский лидер также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО принимают только украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире программы "Право на владу" .

"Не шла речь о каких-либо компромиссах, не отвечающих интересам нашего государства. Президент Байден очень четко сказал, что любое решение относительно членства в НАТО зависит исключительно от Украины", - сказал Ермак по итогам телефонного разговора Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Ермака, Байден очень четко сказал о членстве Украины в НАТО. "Решение о вступлении в НАТО - это только решение украинского народа. И он этот вопрос даже не был готов обсуждать. Это зависит от Украины и членов НАТО", - добавил он.

Ермак подчеркнул, что президент Зеленский плохо относится к любым замороженным конфликтам и будет вместе с партнерами делать все от него зависящее.