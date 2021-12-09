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Зеленский сообщил Байдену о предложениях по разблокированию мирного процесса

Новина українською →
Киев, Четверг 09 декабря 2021 23:14
Зеленский сообщил Байдену о предложениях по разблокированию мирного процесса Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины провел телефонный разговор с президентом США. В частности Владимир Зеленский сообщил Джо Байдену, что у Киева есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готов обсуждать их в разных форматах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что ключевым вопросом переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования. Также обсуждалась энергетическая безопасность.

"Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", - говорится в сообщении.

Зеленский также предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии.

"Особое внимание президент Украины уделил проблематике энергетической безопасности. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток-2" исключительно через призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии", - сообщает ОП.

В связи с этим были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.

Зеленский также поблагодарил Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 9 декабря Зеленский и Байден провели телефонный разговор посвященный итогам переговоров американского и российского лидеров. Беседа длилась 1,5 часа. Подробности - в материале РБК-Украина.

Отметим, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. Во время беседы они обсуждали вопрос угрозы российского вторжения в Украину.

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