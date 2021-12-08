Собирается ли Россия нападать на Украину: ответ Путина

Президент России Владимир Путин считает провокационными вопросы о возможном нападении на Украину. По его словам, Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но должна обеспечивать свою безопасность.

"Это провокационный вопрос. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами", - ответил Путин на вопрос о возможности нападении на Украину.

Он добавил, что опыт размещения систем ПРО в Польше и Румынии дает основания полагать, что это же самое произойдет и в случае вступления Украины в НАТО.

"Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия… Вот в таком объеме достаточно будет ответить на сегодняшний день", - добавил российский президент.